Velký bratr na asijský způsob. Čína sleduje pohyb elektromobilů

Čínská vláda prezidenta Si Ťin-pchinga využívá data z elektromobilů ke sledování obyvatel. Podle agentury AP donutil Peking výrobce včetně Tesly, BMW nebo Volkswagenu, aby státním monitorovacím střediskům odesílali data o pohybu vozidel v reálném čase.

Střediska získávají údaje od více než 200 výrobců bez vědomí majitelů vozidel. „Nevěděl jsem o tom,“ řekl AP majitel nejnovější Tesly Model X Shan Junhua. „Tesla ta data může mít, ale proč je posílají vládě? Tady přece jde o soukromí.“ Automobilky argumentují, že se musí řídit místními zákony., které se vztahují pouze na vozidla s alternativními pohony, mezi něž patří i elektřina.

Čínské úřady tvrdí, že nasbíraná data využívají výhradně k analýzám, které pomáhají k zajištění bezpečnosti, podpoře průmyslu a plánování infrastruktury. V ostatních částech světa, například ve Spojených státech nebo Evropské unii, však takováto praxe není obvyklá.

Kritici varují, že získané údaje mohou být zneužity jednak k ohrožení postavení automobilek na trhu, ale především ke sledování obyvatel. „Zejména v Číně, kde mají lidé minimální ochranu soukromí,“ upozorňuje Erika Kinetzová z AP.

Nepřetržitý monitoring

„Pokud předáváte vládě autoritářské země nástroje, které mohou sloužit k masivnímu sledování, myslím si, že by se firmy měly zeptat samy sebe: ‚Je tohle opravdu něco, co v rámci svých hodnot chceme dělat? Stojí nám to za udržení na trhu, který bychom jinak museli opustit?‘,“ říká bývalý americký ministr vnitřní bezpečnosti Michael Chertoff.

„Dozvídají se mnohé o každodenních činnostech lidí, stává se to součástí toho, čemu říkám nepřetržité sledování. Většinu toho, co děláte, někdo nahrává, aby to mohl použít proti vám, vašemu životu a vaší svobodě,“ vysvětluje bezpečnostní expert z vlády prezidenta George W. Bushe.

„Automobilky považují tato data za cenný zdroj informací,“ řekl pro AP pod příslibem anonymity zdroj z čínských vládních struktur. „Řeknou vám desítky důvodů, proč vám je nemohou poskytnou. Stačí jim ale něco nabídnout, a data ochotně předají, je to součástí jejich profitu.“

Firmy spolupracují

Evropské automobily, z nichž většina v minulosti ohlásila plán expanze na čínském trhu, však opakují, že se pouze přizpůsobují čínské legislativě. „V Číně jsou monitorovací systémy, kam musíme odesílat data,“ potvrdil šéf skupiny Volkswagen pro Čínu Jochem Heizmann. Připustil, že vláda nemá možnost zabránit zneužití dat vládou.

Volkswagen však podle něj úřadům neposkytuje osobní údaje, jako například jméno řidiče. „Soubor dat obsahuje informaci o poloze vozidla, to ano, ale nikoli o tom, kdo v něm sedí,“ řekl reportérům. „V principu je sedět v elektromobilu stejné, jako jít po ulici s mobilním telefonem v ruce.“

Šéf čínské větve automobilky Nissan Jose Munoz uvedl, že o čínském monitorovacím středisku nevěděl. Uvedl, že firma postupuje podle zákona. Na otázku ohledně možného porušování lidských práv odvětil, že „Nissan je extrémně odhodlaný bojovat na čínském trhu, který vidí jako největší příležitost k růstu“.

Firma Tesla amerického miliardáře Elona Muska odkázala reportéry AP na smluvní podmínky, ve kterých kupující souhlasí s poskytnutí dat „třetím stranám, pokud si to vyžádá zákon“. „Je zbytečné se tím znepokojovat,“ myslí si majitel Tesly Model S Min Zeren. „Pokud vás to znepokojuje, není život v této zemi pro vás.“

Sledování na každém kroku

Centrum pro monitorování elektromobilů v Šanghaji v současné době eviduje data o více než 222 tisících vozidlech. V reálném čase tak mohou sledovat kde lidé žijí, nakupují či pracují. „Můžeme vládě poskytnout mnoho dat, která pomohou s plánováním,“ říká šéf centra Ding Xiaohua.

A vláda této možnosti podle agentury AP hojně využívá. „Chtějí vědět co lidé neustále dělají a reagovat tak rychle, jak je to možné,“ říká Maya Wangová z organizace ochránců lidských práv Human Rights Watch. „Panuje tam nulová ochrana proti státnímu sledování a monitorování vozidel je jednou z jejich hlavních zbraní.“

Vloni například úřady v provincii Sin-ťiang na západě země nařídily obyvatelům, aby si do svých vozidel nainstalovali zařízení GPS, aby bylo možné je sledovat. Letos v létě podle AP ministerstvo veřejné bezpečnosti zahájilo projekt monitorování automobilů pomocí čipů v předních sklech. Ty vysílají signál, který mohou zachytit čtečky umístěné podél cest.