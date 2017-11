Velký objev? Vědci potvrdili dosud neprobádanou místnost v Cheopsově pyramidě

Egyptské pyramidy zůstávají i po mnoha tisících let stále opředeny řadou záhad. Jednou z nich je nyní i nově objevená místnost uvnitř Cheopsovy pyramidy. Záhadná dutina o délce 30 metrů se podle serveru BBC nachází nad tzv. Velkou galerií. K čemu tato místnost sloužila, se však zatím neví.

Tým japonských a francouzských vědců tuto místnost objevil za pomoci technologie kosmického záření, které přese kameny proniká účinněji než rentgen. To dokáže zaznamenat změny hustoty ve velkých kamenných strukturách. Pyramidu vědci touto technologií zkoumali dva roky.

Zatím není jasné, k čemu tento prostor ,velký jako „letadlo pro 200 pasažérů“, jak uvedl pro agenturu AFP jeden z vedoucích pracovníků mezinárodního výzkumného projektu ScanPyramids Mahdí Tajúb, sloužil.

Tým výsledky svého pátrání zveřejnil ve středu v časopise Nature. "Big void" (velké prázdno), jak svůj objev výzkumníci nazvali, je prý dlouhá nejméně 30 metrů a několik metrů vysoká.

Chepsova neboli Chufuova pyramida má tři velké vnitřní komory a řadu průchodů, z nichž nejvýznamnější je 47m dlouhá a 8m vysoká Velká galerie. Jedná se o největší probádanou místnost v útrobách pyramidy. Svými vlastnostmi je pak nově objevená místnost nejvíce podobná právě Velké galerii, jež se nachází pod ní.

„Nevíme, jestli je tato velká dutina vodorovná nebo nakloněná. A nevíme ani to, jestli je tvořena jednou nebo dvěma strukturami," vysvětluje jeden z francouzských badatelů Mehdi Tayoubi. „Jsme si jisti jedině tím, že tam ta velká dutina je a že je to působivé,“ dodává.

"'Velké prázdno' je zcela uzavřeným prostorem, všechno je tam nedotčené od chvíle vybudování. Je to nesmírně vzrušující objev," řekla AFP Kunihiro Morišimaová z univerzity v japonské Nagoji, jedna z členek mise ScanPyramids.

Známý americký archeolog Mark Lehner však zatím přesvědčen o tom, že by tento objev měl nějaký význam. "Mohl by to být jen jakýsi prostor, který stavitelé vybudovali, aby mohutnou stavbu odlehčil a zabránil jejímu zřícení,“ řekl stanici BBC v pořadu Science in Action.

Například Královská komora má nad sebou pět takových míst. Je tedy možné, že tento nový prostor má ochránit úzký strop Velké galerie před hmotností pyramidy.

Cheopsova neboli Chufuova pyramida v Gíze na předměstí Káhiry, známá též jako Velká pyramida, byla postavena za vlády faraóna Chufua mezi lety 2509 a 2483 př.nl. Se svou výškou 139 metrů je nejvyšší z egyptských pyramid. Stavba je jedním ze sedmi starověkých divů světa a jediným, který se zachoval dodnes.