Velký objev. Vědci rozluštili další část slavných svitků starých přes 2000 let

Slavné svitky, které nalezli již v roce 1947 beduínští pastevci nedaleko Mrtvého moře, jsou považovány za nejstarší dochovaný přepis hebrejské Bible.

V nově rozluštěné části, která byla složena ze 60 drobných fragmentů, se objevuje například jméno židovského svátku, který lidé slavili před dvěma tisíci lety. Jedná se o Tekufav, který symbolizoval střídání čtyř ročních období a odkazuje na starověký židovský kalendář, který měl 364 dní. Stejné slovo také v dnešní hebrejštině znamená "období."

Památka obsahuje také detailní popis starověkých židovských oslav, které se vztahují k pšenici, vínu a oleji, a to v souvislosti se židovským svátkem Šavu'ot, informoval server BBC.

