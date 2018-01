Venezuelská armáda dopadla lídra povstalců, bývalého policistu Péreze

„Teroristická buňka, která kladla odpor armádě, byla poražena a pět zločinců bylo zadrženo,“ uvedlo dnes ve svém prohlášení venezuelské ministerstvo vnitra. Neupřesnilo ale, jestli byl někdo z nich zabit. Informovalo jen o tom, že při zásahu zemřeli dva policisté a pět policistů bylo vážně zraněno.

