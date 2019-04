Venezuelské Ústavodárné shromáždění poplatné autoritářskému prezidentu Nicolási Madurovi v úterý zbavilo imunity opozičního lídra Juana Guaidóa. Informovaly o tom světové agentury. Otevřela se tak cesta k možnému odsouzení a uvěznění politika, jehož více než 50 zemí světa uznává za prozatímního prezidenta zbídačené jihoamerické země.

Guaidó již od ledna usiluje jako předseda legitimně zvoleného parlamentu o Madurův odchod a vypsání předčasných prezidentských voleb. Pětatřicetiletého politika, který se s odvoláním na ústavu prohlásil prezidentem země, by úřady mohly obvinit z porušení zákona, neboť nerespektoval zákaz vycestovat do zahraničí. Madurovy státní orgány si však muže podporovaného velkou částí Venezuelanů i desítkami světových zemí včetně Spojených států či většiny ostatních latinskoamerických zemí dosud netroufly zatknout. Maduro přitom prohlásil, že Guaidó by měl "čelit spravedlnosti".