Výpadek elektrického proudu vyvolal v ulicích Caracasu další napětí. Podle serveru španělského listu El País někteří lidé na protest zvonili a bouchali na hrnce, pokličky či pánvičky. „Bez elektřiny nemohu uskutečnit prakticky žádnou finanční transakci,“ citoval deník jednoho z nich.

Po osmi hodinách výpadku se začalo svítit v některých čtvrtích na východě Caracasu, upozornila agentura AFP. Podle serveru venezuelského listu El Pitazo způsobila výpadek proudu porucha hydroelektrárny, která se nachází na jihu zbídačené země.

Autoritářský prezident Nicolás Maduro později označil výpadek za „elektrickou válkou vedenou americkými imperialisty“. „V této válce zvítězíme. Nikdo a nic nedokáže porazit lid Bolívara a Cháveze,“ napsal na twitteru se zjevnou narážkou na venezuelského národního hrdinu Simóna Bolívara a někdejšího prezidenta Huga Cháveze. Právě druhé jmenovaného Maduro po jeho smrti nahradil v prezidentském úřadu.

Na Madurovo obvinění již zareagoval americký ministr zahraničí Mike Pompeo, který se nechal slyšet, že výpadky energie jsou logickým důsledkem neschopnosti Madurovy vlády. „Za výpadky proudu a devastaci, které poškozují obyvatele Venezuely, nenesou vinu Spojené státy. Nedostatek energie a hladovění jsou důsledky nekompetentnosti Madurova režimu,“ uvedl.

The power outage and the devastation hurting ordinary Venezuelans is not because of the USA. It’s not because of Colombia. It’s not Ecuador or Brazil, Europe or anywhere else. Power shortages and starvation are the result of the Maduro regime’s incompetence.