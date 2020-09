Podle Orbána se Jourová dopustila "hanlivých veřejných prohlášení" o Maďarsku. Jourová podle Orbána navíc urazila občany EU maďarské národnosti tvrzením, že nejsou v postavení, aby si mohli vytvořit vlastní názor.

Unijní orgány s Maďarskem dlouhodobě vedou řízení kvůli porušování evropských hodnot. Komise považuje za problematické mimo jiné omezování plurality médií či ataky na nevládní organizace, které pomáhají uprchlíkům. Jourová už dříve řekla, že nebezpečný je i vývoj v oblasti justice či akademických svobod.

Orbán, který udržuje blízké vztahy například s vůdci Ruska nebo Číny, označuje politický systém prosazovaný svou vládou za "neliberální demokracii". Jourová v pátečním rozhovoru s německým magazínem Der Spiegel místo toho řekla, že Orbán vytváří "nemocnou demokracii".

Zostuzení Komise

"Žádná demokratická instituce by neměla tolerovat lídra, který používá takové urážky jako ona v rozhovoru se Spiegelem," napsala Vargová na twitteru. Jourová podle ní musí rezignovat, neboť výrokem o nemocné demokracii urazila Maďary a zostudila komisi.

Maďarská ministryně obvykle reprezentuje svou zemi na slyšeních, které za účasti Jourové vedou ostatní unijní státy v rámci zmíněného řízení. Ve svých vystoupeních většinou odmítá uznat jakékoli argumenty kritické k zákonům, které přijímá maďarský parlament, a Bruselu vyčítá údajnou zaujatost.

Komise by v nejbližších týdnech měla zveřejnit svou první zprávu hodnotící stav demokracie a právního státu ve všech členských zemích. Brusel také prosazuje, aby respektem k vládě práva bylo co nejpřísněji podmíněno čerpání peněz z budoucího sedmiletého rozpočtu EU a fondu pokrizové pomoci ekonomikám zasaženým koronavirovými omezeními.

Maďarsko spolu s Polskem se toto spojení snaží co nejvíce oslabit. Souboj o jeho podobu může zásadně promluvit do konečného schválení rozpočtu i fondu, které by členské země chtěly zvládnout do konce roku.

Piráti: Jourová řekla pravdu

Slova místopředsedkyně Evropské komise Věry Jourové o vývoji v Maďarsku jsou pravdivá, nejsou důvodem k rezignaci, ke které vyzval maďarský premiér Viktor Orbán. Na dotaz ČTK to uvedl předseda Pirátů Ivan Bartoš. Podle šéfa ODS Petra Fialy by měla být Jourová podobně statečná v hodnocení situace v České republice. V jejím čele je člověk s rozsáhlým střetem zájmů, napsal. Předseda SPD Tomio Okamura s Orbánem souhlasí, činnost Jourové podle něj neprospívá ani českým zájmům.

"Potvrdila se platnost rčení, že pro pravdu se člověk nejvíc zlobí. Paní Jourová pravdivě pojmenovala vývoj v Maďarsku, který s obavami pozorujeme i my. Rozhodně to není důvod k rezignaci. Paní Věra Jourová z pozice eurokomisařky konstatovala to, co říkají nezávislí pozorovatelé i představitelé EU již několik let. Současná maďarská vláda trvale válcuje demokratickou opozici, posiluje své dominantní postavení, podkopává nezávislou žurnalistiku nebo práci neziskových organizací," uvedl Bartoš.

Orbánův požadavek vnímá jako bezpředmětný i vzhledem k tomu, že Evropská komise odvíjí svou důvěru od Evropského parlamentu, ne od představitele vlády některé z členských zemí.

"Je škoda, že eurokomisařka Jourová není tak statečná v hodnocení situace v České republice, kde stojí v čele vlády člověk s tak rozsáhlým střetem zájmů, jaký nemá v EU obdoby. Maďarsko má jistě své problémy, ale v první řadě bych paní Jourové doporučil, aby se zajímala o vývoj ve své rodné zemi," napsal v komentáři pro ČTK Fiala s narážkou na premiéra Andreje Babiše (ANO).

Předsedu české vlády zkoumají kvůli možnému střetu zájmů auditoři Evropské komise. Jejich loňská zpráva, která se týkala dotací ze strukturálních fondů EU, konstatovala, že Babiš je ve střetu zájmů. Podle zprávy má stále vliv na holding Agrofert, přestože ho v roce 2017 vložil do svěřenských fondů. Premiér to odmítá.

"Jourová potlačuje svobodu a demokracii, prosazuje cenzuru nepohodlných názorů a také slibovala například vyřešit dvojí kvalitu potravin a vykašlala se na to," uvedl Okamura. S Orbánem "jednoznačně souhlasí".