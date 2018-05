Vešel do třídy, vykřikl: překvapení, a spustil palbu, vzpomínají ti, co přežili

Jednou z prvních obětí sedmnáctiletého střelce, který v pátek zabil ve střední škole v Texasu 10 lidí a 13 dalších zranil, byla dívka, která několik měsíců odmítala jeho dvoření. Týden před střelbou ho odmítla před celou třídou.

Sedmnáctiletý Dimitrios Pagourtzis patřil mezi studenty střední výtvarné školy v Santa Fe a několik měsíců usiloval o to, získat si náklonnost spolužačky Shany Fisherové, ta jej však vytrvale odmítala. Když jeho námluvy nebraly konce, oznámila mu před celou třídou, že s ním nebude chodit. Týden na to přišel Pagourtzis do školy vyzbrojený brokovnicí, revolverem ráže 38 a nožem.

"Jeden z prvních výstřelů patřil mé dceři. Už nikdy ji neuvidím vejít do dveří," řekla CNN matka Shany Sadie Bazeová. Podle ní Pagourtzis už dřív nadbíhal nejlepší Shanině kamarádce, což byl hlavní důvod, proč jej dívka odmítla.

Deedra Van Nessová, matka jiné studentky Isabelle Laymanceové zveřejnila v sobotu na svém facebookovém profilu přípsěvek s titulkem "Nejdelší den mého života", v němž uvedla, že její dcera Isabelle Laymanceová přežila díky tomu, že byla v okamžiku prvotního útoku ve vedlejší třídě a podařilo se jí ukrýt. Útočník podle ní vkrořil do třídy, vykřikl: "Woo Hoo" (Něco jako "Překvápko!" nebo "Mrkejte!") a začal střílet. "Když mi dcera poprvé volala, šeptala do telefonu, protože se bála, aby ji střelec neslyšel," uvedla žena.

"Ztuhla jsem. Stála jsem jako přimražená a vůbec nevěděla, co budu dělat," dodala. Nakonec obvolala všechny Isebelliny přátele a příbuzné, jež požádala, ať dívce nevolají, aby na ni neupoutaly útočníkovu pozornost.

Podle texaského guvernéra Grega Abotta použil mladík brokovnici a revolver, které legálně vlastní jeho otec. Pagourtzisova rodina vydala v soboru prohlášení, v němž vyjádřila soustrast obětem a uvedla, že ji útok šokoval a otřásl s ní. Pagourtzis byl podle tohoto prohlášení "chytrý, tichý a sladký chlapec".

"Stále tápeme v tmách nad otázkou, jak došlo ke včerejší tragédii. Co jsme se dozvěděli z médií, se zdá být neslučitelné s chlapcem, kterého milujeme," uvedla rodina. Podezřelý podle ní spolupracuje s vyšetřovateli a do skončení vyšetřování nebude poskytovat žádná veřejná prohlášení.

Pagourtzis zůstává ve vazbě bez možnosti propuštění na kauci a čelí obvinění z vícenásobné vraždy a z útoku na veřejného činitele za použití zbraně. Veřejně se ke svému činu nijak nevyjádřil. vyšetřovatelům však údajně řekl, že jednal sám bez pomoci kohokoli dalšího a že při střelbě ušetřil lidi, kteří se mu zamlouvali, protože chtěl, aby jeho příběh vyprávěli dál. Jeho advokát Robert Barfield uvedl, že jeho klient se necítí dobře a je zmatený.

Protože útočníkovi nebylo ještě osmnáct, nehrozí mu trest smrti. Podle texaských zákonů mohou být pachatelé trestných činů mladší 18 let odsouzeni k maximálně čtyřicetiletému vězení.

Střelba začala v pátek kolem půl osmé ráno místního času. Podle Abbotta se útočníkovi postavili dva členové školní ochranky, kteří byli v areálu školy. Policie později objevila ve škole a v jejím okolí potenciální výbušná zařízení (trubku a tlakový hrnec), ale bez explozivní nálože, a nepoužitý Molotovův koktejl. Podle vyšetřovatelů jednal Pagourtzis pravděpodobně sám.

Střední škola v Santa Fe je už dvaadvacátou americkou školou, v níž se v letošním roce střílelo, a třetím případem během osmi dnů, kdy do školního areálu pronikl člověk se střelnou zbraní. Tato skutečnost znepokojila i amerického prezidenta Donalda Trumpa. "Už se to děje příliš dlouho," prohlásil a dodal, že federální orgány budou spolupracovat s místními úřady.

Škola bude mít v pondělí a v úterý zavřeno, Santa Fe má smutek. Obyvatelé však podle místního kongresmana Randyho Webera drží spolu podobně jako po úderu hurikánu Harvey před několika měsíci. "Všichni potáhneme za jeden provaz. Budeme spolu truchlit, budeme se mít vzájemně rádi, budeme spolu pracovat. Udělali jsme to po Harveym a pořád žijeme jako po Harveym," řekl novinářům Weber. "Uděláme to i teď. Překonáme to."