Spor, který připomíná období studené války. Spojené státy americké obvinily Rusko z „nebezpečného a nezodpovědného chování“ poté, co Rusko provedlo test protisatelitní střely. Ten primárně ohrozil životy sedmi astronautů, kteří v současnosti přebývají na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS).

Rusko vypálilo střelu na jeden ze svých vlastních satelitů v průběhu uplynulého víkendu. To vygenerovalo přes 1500 sledovatelných orbitálních úlomků a stovky dalších menších objektů, které podle americké strany „teď ohrožují zájmy všech národů“.

Astronauti se na palubě ISS museli přesunout do speciálního prostoru, který by byl na námořní lodi zvaný „záchranný člun“. Tento prostor se v případě nutnosti může od ISS odpojit a dopravit astronauty zpět na Zem.

Stovky tisíc úlomků

„Není nutné zdůrazňovat, jak jsem pobouřený. Je to nehorázné,“ uvedl podle The Guardian pracovník NASA Bill Nelson. „Je neuvěřitelné, že to ruská vláda dovolila a tím nejen že ohrozila mezinárodní astronauty, ale také své vlastní kosmonauty, kteří jsou na palubě stanice a tři osoby na čínské stanici,“ dodal s tím, že v této situaci byli astronauti vystaveni čtyřnásobně vyššímu riziku než obvykle.

Jeho hodnocení bylo založeno na riziku, které způsobují úlomky dostatečně velké, aby byly sledovatelné. Stovky tisíc menších objektů však nejsou detekovatelné. „Každý z nich může způsobit ohromnou škodu – pokud se dostane tam, kam nemá,“ doplnil Nelson.

Postup Ruska rovněž kritizoval americký ministr vnitra Antony Blinken. Uvedl, že jsou tímto počínáním ohroženy i satelity, které obíhají kolem Země.

Test tak podle The Guardian jasně potvrdil, že Rusko i přes svá tvrzení o odporu k ozbrojování ve vesmíru, bylo „ochotné ohrozit prozkoumávání a využívání vesmíru všemi zeměmi, a to svým lehkomyslným a nezodpovědným chováním,“ uvedl Blinken v prohlášení.

„Destruktivní test protisatelitní střely ukazuje naprosté nedbání zřetele na bezpečnost a udržitelnost vesmíru,“ připojil se ke kritice ministr obrany Velké Británie Ben Wallace.

Testy protisatelitních zbraní jsou vzácné, ale hojně kritizované vesmírnou komunitou. Je tomu tak zejména z důvodů rizik, které způsobují posádkám na oběžné dráze Země. V minulém roce uvedlo US Space Command, že Rusko „z vesmíru učinilo válečnou doménu“. Stalo se tak poté, co země vystřelila na satelit raketu v rámci testu zbraní.

US Space Comand je sjednocené bojové velení Ministerstva obrany USA, které je odpovědné za vojenské operace ve vesmíru, konkrétně za všechny operace ve výšce nad 100 kilometrů. Bylo vytvořeno v roce 1985.

Vše běží podle plánu!

V pondělí na zprávy o vystřelení rakety zareagovala ruská vesmírná agentura Roskosmos na sociální síti Twitter. Uvedla, že se posádka ISS musela přesunout kvůli jakémusi „objektu“, který obíhá kolem Země. Podle ruské strany běží operace na ISS podle programu.

Экипаж Международной космической станции штатно выполняет работы согласно программе полёта.



Орбита объекта, из-за которого экипаж сегодня был вынужден согласно штатным процедурам перейти в космические корабли, отдалилась от орбиты МКС. Станция находится в «зелёной зоне» pic.twitter.com/nGk3x7nvhc — РОСКОСМОС (@roscosmos) November 15, 2021

Astronauti NASA Raja Chari, Tom Marshburn, Kayla Barronová a astronaut z evropské vesmírné agentury ESA Matthias Maurer se podle zprávy Spaceflight Now z bezpečnostních důvodů přesunuli do rakety společnosti SpaceX Crew Dragon. Podle stejného zdroje se ve stejný okamžik přesunuli i ruští astronauti Anton Škaplerov s Pjotrem Dubrovem a astronaut NASA Mark Vande Hei na palubu rakety Sojuz v ruské části stanice.

„Přátelé, vše je u nás v pořádku! Pokračujeme v práci podle programu,“ napsal na Twitter současný velitel stanice Škaplerov.

Друзья, у нас всё штатно! Продолжаем работать по программе ? https://t.co/wKMm9cnLHH — Anton Shkaplerov (@Anton_Astrey) November 15, 2021

Podle expertů jsou takové testy nebezpečné zejména z důvodu vytváření oblaků úlomků, které znamenají riziko srážky s jinými objekty. To pak může způsobit řetězovou reakci projektilů, které by letěly zemskou oběžnou dráhou.

Vesmírné bojiště

Spojené státy takový test provedly poprvé v roce 1959, v té době byly satelity nové a vzácné. Rusko podle Space.com v minulém roce uskutečnilo obdobné testy třikrát. Země se následně stala terčem kritiky.

„Rusko neustále tvrdí, že se snaží zabránit přeměně vesmíru v bojiště, ale současně Moskva pokračuje ve vyzbrojování vesmírů vývojem a rozmísťováním vojenského potenciálu na oběžné dráze i na zemi. To má využívat americkou závislost na systémech, které sídlí ve vesmíru,“ uvedl generál James Dickinson, velitel US Space Command. „Jsme připraveni a oddáni odstrašit agresi a bránit naši zemi i naše spojence před nepřátelskými kroky ve vesmíru,“ dodal.

Americká armáda je stále více závislá na satelitech, podle kterých se rozhoduje, jaké kroky podniknout na Zemi. Navádí tak například munici, monitoruje střely či sleduje své vojenské složky.

Testy protisatelitních zbraní ohrožují rovněž široké spektrum zásadních komerčních aktivit na Zemi, jako jsou například bankovní či GPS služby.