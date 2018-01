Vesmírná disko koule pobouřila astronomy. Na obloze ji můžete uvidět i vy

/VIDEO/ Lidé po celém světě budou moci po devět měsíců vidět na obloze novou "hvězdu". Disko koule, jak objekt soukromé novozélandské společnosti Rocket Lab média přezdívají, se ale rázem stala terčem kritiky ze strany odborníků. Nejen, že satelit byl na oběžnou dráhu vyvezen tajně, navíc podle nich bude „hvězda“ zasahovat do vědeckého zkoumání vesmíru.

V neděli odstartovala z poloostrova Mahia první novozélandská raketa do kosmu. Soukromé společnosti Rocket Lab se podařilo dostat dvoustupňovou raketu Electron do vesmíru za osm minut a 31 sekund. S sebou vynesla na oběžnou dráhu i tři malé satelity.

Zakladatel a generální ředitel společnosti Peter Beck úspěšný pokus označil za „jedinečný" krok v oblasti komerčního průzkumu vesmíru, informuje The Guardian.

Let však se sebou nesl i tajemství, o kterém vědeli jen pracovníci Rocket Lab. Firma na oběžnou dráhu vypustila také= obří geodetickou kouli. Humanity Star (Hvězda lidstva) vyrobená z uhlíkových vláken a vybavená 65 vysoce reflexními panely není totiž běžnou družicí. Podle společnosti má psychologický cíl.

Rocket Lab je jednou z mála firem, které dokázaly vytvořit raketu vlastními prostředky. A to za méně než čtyři roky.

Beck uvedl, Hvězda lidstva má být „připomenutím naší křehkosti“. Že žijeme jen na malém ostrůvku uprostřed vesmíru.

„Bez ohledu na to, kde jste, nebo co se ve světě děje, všichni ji budou moci vidět na noční obloze,“ citovala BBC Becka. „Doufám, že se všichni při jejím hledání uvědomí velikost vesmíru a začnou trochu víc přemýšlet o svých životech, činnostech a významu pro lidstvo,“ dodal.

Koule bude odrážet sluneční paprsky zpět na Zemi a vytvoří tak jakési blikající těleso viditelné z celého světa. Očekává se, že by se mělo jednat o nejjasnější objekt na noční obloze po dobu devíti měsíců, dokud nesestoupí do atmosféry a neshoří.

Její polohu je možné sledovat na stránkách thehumanitystar.com.

Vypuštění satelitu se však stalo terčem kritiky ze strany odborníků. Mnoho astrofyziků totiž nesouhlasí. Richard Easther z univerzity v Aucklandu listu The Guardian řekl, že tato lesklé těleso může ovlivnit jeho povolání. Jde totiž o další vesmírný odpad. A toho už je v kosmu více než dost, což znesnadňuje práci vědcům, kteří zkoumají hvězdy.

„Tento ojedinělý případ nebude takovým problémem. Ale hrozí, že se to v budoucnosti může stát samozřejmostí ve větším měřítku. To přivede astronomy na ulici,“ varoval Easther. „Chápu atraktivitu tohoto experimentu, ale lidé si musí uvědomit, že to má i své nevýhody,“ dodal.

Další odborníci už tak diplomatičtí nebyli. Ředitel astrobiologie na Kolumbijské univerzitě Caleb Scharf označil vypuštění disko koule „za další invazi do jeho osobního vesmíru. Objekt pak nazval „další blikající věcí pro oční bulvy“.

Nejde o první těleso vypuštěné do vesmíru čistě pro své reflexní vlastnosti. Ruský projekt Znamja experimentoval v 90. letech s prostorovými zrcadly. Jeho cílem bylo odrážet dopadající světlo na povrch planety a tu následně osvětlovat či oteplovat.

Americký umělec Trevor Paglen zase pracuje na plastice, která by měla mít podobu obřího diamantového balónu. I ten by měl být vidět pouhým okem.