Vesmírné dostihy 2018: NASA poletí na Mars, Indové a Čína na Měsíc

Velkolepý návrat na Měsíc plánují Indové. Jejich sonda Chandrayaan 2 se vznese na raketě GSLV v březnu. Nejenom, že by se měla dostat na oběžnou dráhu Měsíce, ale také na něm přistát. Vozítko má navázat na úspěšnou expedici z roku 2008. Tentokrát bude jeho úkolem chemická analýza hornin.

„Pro Indii by to byl významný začátek pro budoucí výzkumné mise na jiných planetách,“ upozornil ředitel indické vesmírné výzkumné organizace Mylswamy Annadurai.

#India takes next big leap in space. @isro to launch #Chandrayaan-II. https://t.co/2tbHiC69ta