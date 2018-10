Vesmírný teleskop Kepler dosloužil. Nalezl přes 2600 exoplanet

Vesmírný dalekohled zahájil svou činnost v roce 2009 a od té doby objevil více než 2600 planet, které se nachází mimo naší sluneční soustavu. Mnohé z nich by podle vědců mohly být slibným místem pro život.

"Už v první misi překonal teleskop Kepler naše očekávání a položil základy pro další zkoumání a hledání života ve sluneční soustavě i mimo ni," řekl Thomas Zurbuchen, správce ředitelství NASA. "Nejen, že nám to ukázalo, kolik planet se kolem nás nachází, ale stvořil zcela novou oblast výzkumu. Jeho objevy ukázaly některé poznatky v novém světle," dodal.

Podle NASA ukázal teleskop různorodost planet, které se nacházejí v naší galaxii. Poslední analýzy jeho objevů dospěly k závěru, že 20 až 50 procent hvězd viditelných na noční obloze má zřejmě malé, možná skalnaté planety velikostně podobné Zemi, které se nacházejí v takzvaných obyvatelných zónách.

To znamená, že obíhají v takové vzdálenosti od svých mateřských hvězd, kde by kapalná voda – životně důležitá složka života, jak ji známe – mohla na povrchu planety vytvářet vodní plochy.

Díky Keplerovi také známe mnoho informací o těchto vzdálených planetách. "Když jsme před 35 lety koncipovali tuto misi, nevěděli jsme o žádné planetě, která se nachází mimo naší sluneční soustavu," uvedl William Borucki vedoucí výzkumný pracovník NASA. "Teď, když o nich víme, nabíráme nový kurz, který přináší mnoho příslibů pro budoucí generace," dodal.

#NASA has decided to retire Kepler space telescope within its current, safe orbit, away from Earth. Kepler leaves a legacy of more than 2,600 planet discoveries from outside our solar system, many of which could be promising places for life. pic.twitter.com/zSAmm4J9FV