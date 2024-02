Nápravná kolonie číslo 3 (ruská zkratka IK-3) u vsi Charp šedesát kilometrů za polárním kruhem, zvaná Polární vlk, patří k nejpřísnějším ruským vězením. Trestanci tam žijí v sibiřských mrazech, dlouhých polárních nocích a tvrdém režimu zostřovaném kázeňskými tresty.

| Foto: ČTK

Lágr v Jamalsko-něnecké oblasti je podle BBC známý kulturou kolektivních trestů a v zimě tam teploty klesají i dvacet stupňů pod nulu. Ruský nezávislý exilový web Meduza sbíral anonymizované výpovědi bývalých vězňů nasvědčující i hrubému zacházení a nedostatku řádné zdravotní péče.

Kdo byl přesně Alexej Navalnyj. Proč se znelíbil Kremlu:

Alexej Navalnyj byl do sibiřské kolonie přeložen v prosinci. O svém životě referoval s typicky sžíravým humorem na sociálních sítích. Příspěvky posílali na základě jeho pokynů advokáti.

„Je to jako každý jiný den: budíček je v pět ráno, večerka v devět večer. Poprvé od svých šesti let jsem prostě celý silvestrovský večer prospal. Celkově mám radost. Lidi za neobvyklé oslavy Nového roku platí, já to měl zadarmo,“ popsal podle BBC Nový rok v izolaci.

Dva roky prožil v IK-3 v izolační části bývalý vězeň, se kterým mluvila Meduza. „Celý blok je pokrytý plísní, i chodby. Z podlahy rostou houby,“ vzpomínal. Trestanci v této části vězení mají právo na hodinovou vycházku denně.

Bývalí vězni si také stěžovali na nedostatek řádné zdravotní péče v tvrdém vězení. „Nevybavuji si jediný případ, kdy by lékaři opustili zdravotní blok a šli někoho ošetřit. Vždycky jim tam člověka museli donést. Pak dostal nějaký prášek a to bylo vše,“ tvrdil jeden z nich.

I proto nevěří oficiálnímu tvrzení vězeňské správy, že Navalnému zdravotníci okamžitě přispěchali na pomoc, když v pátek dopoledne omdlel po vycházce.

Zdroj: Youtube

Otazníky kolem smrti Navalného

Opoziční ruská Novaja Gazeta dokonce tvrdí, že Navalnyj mohl zemřít už ve čtvrtek v noci. „Dozorci ten den velmi urychlili večerní kontrolu, zamkli nás, zakázali pohyb mezi baráky a zostřili ostrahu. Ráno znovu důkladně prohledali všechny cely, zabavovali nejen mobily, ale i balíčky karet,“ popsal pro list jeden z vězňů přímo z tábora.

Matku Alexeje Navalného a jeho advokáty nepustili do márnice s politikovým tělem. Ruské úřady tvrdí, že příčina smrti se dále vyšetřuje:

Zdroj opozičního média dodal, že v noci vězni slyšeli přijet několik aut. Ráno ale neviděli žádnou sanitku. „Oblast trestních cel je trochu stranou od baráků, ale kdyby tam jela sanitka, viděli bychom ji. Ráno ale žádná nepřijela, objevila se, až vyšlo najevo, že Navalnyj zemřel,“ popsal vězeň. Dodal, že šéfové věznice vypadali situací naprosto zaskočení a šokovaní.

Podle BBC ruská federální správa věznic odhaduje, že v posledních pěti letech zemřelo ve výkonu trestu vždy kolem 1400 až 2000 vězňů ročně. Nejčastěji uváděnou příčinou smrti je selhání srdce.

Zdroj: Youtube

V IK-3 jich podle bývalého vězně, který tam strávil tři roky, každý rok zemřelo několik desítek. „Každý dostal nějakou diagnózu, ale skutečná příčina smrti zůstávala nejasná,“ řekl bývalý trestanec Meduze.

Podle webu další mluvili podobně. V Polárním vlku přitom byla podle jejich zkušeností vyšší úmrtnost než v jiných lágrech.