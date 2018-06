Vezměte migranty až do Holandska, zlobí se Itálie. Lodě přijímat nechce

Už podruhé v krátkém čase odmítají Italové loď s migranty, která se blíží k jejich břehům. Jedná se o plavidlo, které zaštiťuje německá charitativní společnost Mission Lifeline (ML) a které převáží zhruba 250 uprchlíků. Ty loď převzala z několika člunů. Proti se vyjádřili jak ministr vnitra Mateo Salvini, tak i ministr dopravy Danilo Toninelli.

Právě Mateo Salvini prohlásil, že Italové již žádné další lodě s uprchlíky přijímat nebudou. Aquarius, jenž převážel 629 migrantů, tak musel minulý týden čekat několik dní mimo břehy, než se k jeho záchraně uvolili Španělé.

Jeho slova podpořil ministr dopravy Danilo Toninelli, který má pod sebou i flotily pobřežní hlídky. Podle něj není celkově bezpečné, aby vratká plavidla o 32 metrech, v nichž původně uprchlíci cestovali, urazila tak velkou vzdálenost s tolika lidmi na palubě. Než však přijmout velkou loď raději představil vlastní návrh.



„Ukážeme štědrost a zodpovědnost za záchranu těchto lidí. Vezmeme je na italské pobřežní čluny,“ prohlásil Toninelli. Stejný muž každopádně dodal, že hodlá vyšetřit, zdali je za tuto loď, jež prý pluje pod holandskou vlajkou, skutečně zodpovědná nizozemská vláda.

LIFELINE urges a Port of Safety for 226 people rescued in international waters, in line with international law. The LIFELINE was the best equipped asset on scene, due to a situation in need of immediate response, ppl had been taken on board. #apriamoiporti https://t.co/jUNNUQszF6 — MISSION LIFELINE (@SEENOTRETTUNG) 21. června 2018

Ve čtvrtek se vyjádřila i charitativní společnost Sea Eye, jež provozuje jiné plavidlo podobného ražení, Seefuchs. Poté, co nizozemská vláda odmítla nést jakoukoli odpovědnost, vydala charita prohlášení, že se záchranami na moři končí.



Posádka lodi, kterou má na starosti ML, jinak charita se sídlem v Drážďanech, spatřila migranty ve dvou vratkých člunech ve čtvrtek dopoledne. Podle informací italských policistů sice prý byla na cestě libyjská hlídka, aby uprchlíky zachránila, ML se nicméně rozhodla jednat, protože by se podle ní lidé nikdy bezpečně zpět do Libye nedostali.

Salviniho jednání záchranářů pobouřilo. „Italské a libyjské autority neposloucháte? Dobrá, vezměte tedy tento náklad lidí až do Nizozemska,“ vyzval ve facebookovém videu. Mezinárodní námořní směrnice nicméně udávají, že lidé zachránění na moři by měli být přepraveni na nejbližší možné bezpečné místo.

These people have a right to flee, a right to life, a right to apply for asylum! These obligations must be respected by the states of the EU. We see it as our task to defend these rights. Help: https://t.co/CWHWb1pTCv pic.twitter.com/2OAdfIyRDv — MISSION LIFELINE (@SEENOTRETTUNG) 21. června 2018

Italové od roku 2014 viděli u svých břehů více než 640 tisíc uprchlíků, přičemž pod svá křídla vzali zhruba 170 tisíc z nich. Jedná se o další téma, které se bude diskutovat příští čtvrtek a pátek v Bruselu. Uskuteční se zde summit evropských zemí, jichž se téma migrace týká nejvíce.