Vezměte si migranty, vzkazují Italové Maltě. Sami přístavy otevřít nechtějí

Loď Lifeline údajně pluje nezákonně pod nizozemskou vlajkou, ač patří německé společnosti. Veškeré migranty loď sesbírala z vratkých člunů poblíž libyjských hranic. I když jim vyjely na pomoc i domácí hlídky, bezpečně zpět do Libye by se prý lidé dostali jen těžko.

Italové tak s problémem ohledně lodi, jež přepravuje více než dvě stovky uprchlíků, požádali o pomoc Maltu. Její zástupci se nicméně doposud oficiálně nevyjádřili. „S Maltou jsme v kontaktu, abychom v příštích několika hodinách mohli nabídnout pomoc, bude-li jí potřeba,“ uvedla tisková mluvčí italské vlády.



Nová pravicová vláda Itálie, v níž působí i svérázný ministr vnitra Matteo Salvini či ministr dopravy Danilo Toninelli, se svým odmítavým postojem k otázce migrantů netají. Podle druhého jmenovaného loď porušila zákon už jen tím, že na svou palubu uprchlíky přijala.

