Víc plastů než ryb? Na alarmující stav ekosystému upozorňuje světový den oceánů

/VIDEO/ Nadměrný rybolov, znečištění, plasty. To je jen zlomek toho, co trápí světové oceány. Právě na tyto problémy chce upozornit světový den oceánů, který připadá na dnešek. Jeden z nejdůležitějších ekosystémů na Zemi se zejména v posledních letech potýká s doslova plastovou kalamitou. Ne náhodou se tak letošní ročník nese v duchu hesla Zabraň znečištění plasty, podpoř zdraví oceánu.

Oceány pokrývají 71 procent povrchu naší planety a tvoří 95 procent veškerého dostupného prostoru pro život. Dodávají nám polovinu kyslíku, který dýcháme a pohlcují třetinu CO2, který vyprodukujeme, proto je jejich budoucnost stále klíčovým tématem.

A právě plasty patří mezi jednu z největších hrozeb vodního systému. „Nezměníme-li způsob, jakým vyrábíme a používáme plasty, bude do roku 2050 v oceánech víc plastů než ryb,“ uvedl na konferenci věnované oceánům první místopředseda Evropské komise Frans Timmermans.

Právě Evropská komise se také začala znečištěním oceánů plasty zabývat. Upozornila na to, že obyvatelé Evropy každoročně vygenerují na 25 milionů tun plastového odpadu. K recyklaci se ale shromáždí jen necelých třicet procent. Na celém světě tvoří plasty 85 procent všech odpadků na plážích. Většina druhů plastů také není biologicky odbouratelná. Mohou zůstat v oceánu po celá staletí, což bude mít na ekosystémy nedozírné následky.

Podle posledních zpráv se také drobné částečky mikroplastů nachází už i na nejopuštěnějším bodu na Zemi. Takzvaný Point Nemo se nachází v jižním Pacifiku a od nejbližší obydlené pevniny je vzdálený 2600 kilometrů. Na tomto místě se pak objevily koncentrace mikroplastů, které se pohybují mezi devíti až 27 částicemi v krychlovém metru vody.

S poslední znepokojivou zprávou přišla organizace Greenpeace. Ta při své nedávné tříměsíční expedici u břehů Antarktidy potvrdila přítomnost mikroplastových částeček a nebezpečných chemikálií. Problematická z hlediska životního prostředí byla většina odebraných vzorků.

“Myslíme si, že Jižní ledový oceán je vzdálená a nedotčená divočina, ale i zde zanechává lidstvo svou stopu. Znečištění, změny klimatu a průmyslový lov se projevují i zde. Analýza vzorků ukázala, že i v odlehlých oblastech plavou v moři mikroplasty a ve sněhu jsou průmyslové chemické sloučeniny,” říká Frida Bengtsson, koordinátorka kampaně Protect the Antarctic.

Problémem mikroplastů je zejména fakt, že jsou v přírodě nerozložitelné, obsahují řadu škodlivých chemických látek a snadno se dostávají do potravního řetězce. Jinak řečeno ryby s obsahem plastu konzumují lidé, což představuje velké nebezpečí.

We hosted the first in a series of Sky Ocean Rescue beach cleans today with @mcsuk, our new ambassador @EmilyPenn, @turntideplastic crew, our Sky Ocean Rescue Scholars @Imogennapper and @AnnetteFayet, our Young Person Ambassador Yuvraj and Sky employees! pic.twitter.com/RZODTc9Qq1 — Sky Ocean Rescue (@SkyOceanRescue) 5. června 2018

Na to upozorňuje i mezinárodní tým vědců v časopise Trends in Ecology and Evolution. Ti tvrdí, že velryby a druhy žraloků, které se živí planktonem, mohou denně spolykat až stovky kusů plastů a může to mít vážné dopady jak na zdraví jedinců, tak i na evoluční vývoj celých druhů.

Podle italské profesorky Marie Fossiové mohou plasty nejvíce ohrožovat například plejtváka obrovského - nejvíc pak v Středozemním a Cortezově moři, které je pro tyto kytovce důležité jako oblast, kde vyvádějí svá mláďata. "Plejtváci zde polykají zhruba do dvou set plastových kousků denně. Ve Středozemním moři je to asi desetkrát tolik," uvedla pro server BBC.

Zatím poslední obětí znečištění plastovými odpadky se stal samec kulohlavce černého. Umírající samec byl nalezen začátkem týdne nedaleko hranic s Malajsií a přes snahu veterinářů velrybu zachránit v pátek odpoledne uhynul.

Následná pitva pak ukázala, že měl žaludek plný igelitových sáčků nacucaných vodou. Na pláži ve Francii byla již dříve nalezena velryba, která měla v těle dohromady 800 kilogramů plastů. Další - tentokrát v Austrálii - v sobě měla dohromady čtyři metry čtvereční plastových fólií a k tomu 30 celých plastových tašek.

Na alarmující vědecká data o množství a všudypřítomnosti plastů se rozhodla reagovat i Evropská komise. Ta koncem května navrhla zákaz jednorázových plastových brček, kelímků, příborů a některých dalších plastových výrobků na jedno použití. Členské země i Evropský parlament by měly návrhy projednat přednostně tak, aby byly přijaty ještě před volbami do europarlamentu na jaře příštího roku.

"Evropané musejí na řešení tohoto problému pracovat společně, protože plastový odpad se nakonec dostává do našeho ovzduší, půdy a oceánů i do našich potravin,“ upozornil Timmermans.

Plastové kelímky jsou trnem v oku i organizaci Sky Ocean Rescue, která se ku příležitosti dne oceánu rozhodla zveřejnit petici, která pojednává o jejich zákazu. Bojuje i za odstranění obrázku kelímku z mobilních telefonů.

Sign and share our petition! If we don't do something now, we know what will happen later. It's simple maths. #PassOnPlasticEmoji https://t.co/3FnFGSr8RO pic.twitter.com/n28Dz7c9w5 — Sky Ocean Rescue (@SkyOceanRescue) 7. června 2018

Nelíbí se jim totiž, že jsou plastové kelímky vnímány jako součást životního stylu. "Jsme neustále bombardováni obrázky plastů na jedno použití, a tyto předměty se pak dostávají do globálního jazyka sociálních sítí a mobilů," říká Fiona Morganová, organizátorka petice.

"Každý krok, který pomůže každý den dospělým i dětem snížit každodenní použití plastů, je nutno ocenit," říká Richard Harrington, námořní biolog v Marine Conservation Society a spoluautor programu "Jak žít bez plastu".

Do akcí na podporu oceánů se každoročně zapojují ministerstva životního prostředí, akvária, zoologické zahrady, organizace na ochranu přírody a jednotlivci i skupiny po celém světě.

Zero Plastic Dinner at Afeefuddin School to mark World Oceans Day 2018 @aishathshiham @EducationMV @UfaaMv pic.twitter.com/KU7V3nrCGA — Afeefuddin School (@AfeefuddinAdmin) 7. června 2018

Celosvětový den oceánů oslavující jeden z nejdůležitějších ekosystémů byl však oficiálně uznán teprve nedávno – v roce 2009 v důsledku Valného shromáždění OSN, což poskytlo velkou podporu těm organizacím a jednotlivcům, kteří se dlouhodobě zasazovali o jeho ochranu.

Organizace, mezi něž patří i Sky Ocean Rescue totiž doufají, že zvyšováním povědomí o světových mořích a oceánech a zdůrazňováním jejich důležitosti se podaří přesvědčit ostatní, aby začali chránit toto pro člověka tolik cenné prostředí a pomáhali ho udržet pro příští generace.