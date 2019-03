Pozůstatky starobylých lázní a obytných prostor objevili archeologové na těchto místech již dříve. Mnohem významnější však pro ně byl objev vícegenerační pohřební komory, což podle nich naznačuje, že obec byla mnohem rozlehlejší, než si doposud mysleli.

Do pohřební komory se lidé dostávali chodbou z místnosti, na které byly četné skalní rytiny či kamenná lavička. Byl zde patrný i vstup do dalších místností. Některé z ozdobných kamenných prvků se však vyznačují řemeslnými technikami, které se obvykle vyskytují pouze na monumentálních budovách nebo v pohřebištích bohatých rodin.

„Zdá se, že místo sloužilo k poslednímu odpočinku nějaké bohaté či prominentní rodině,“ uvedl Yakov Billig, šéf archeologů. „Jde o zajímavý nález. Pozemek byl podle všeho využíván po několik generací, jak bylo v té době běžné.“

The Israel Antiquities Authority discovered an elaborate burial estate and Jewish village dating to the time of the Hasmoneans 2,000 years ago. #IAA #Jerusalem #IsraelArchaeology #Tomb #Hasmoneanhttps://t.co/JQYLUxjVeo