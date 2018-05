Více než polovinu dětí na světě ohrožují války, diskriminace nebo chudoba

Přibližně 1,2 miliardy dětí na celém světě je ohroženo alespoň jednou ze tří hlavních hrozeb, kterými jsou válečné konflikty, sexuální diskriminace a chudoba. Všem třem hrozbám současně je vystaveno 153 milionů dětí. Ukázala to nová zpráva, jejíž výsledky ve středu zveřejnila humanitární organizace Save the Children.

Studie nazvaná "Mnoho tváří vyloučení" se zabývala otázkami hrozby dětské práce, nedostupnosti vzdělání, dětských sňatků a těhotenství v nízkém věku ve 175 zemích světa.

Zpráva uvádí, že více než jedna miliarda dětí žije v zemích postižených chudobou a 240 milionů v zemích postižených konflikty a nestabilitou. Více než 575 milionů dívek se narodilo do zemí, kde jsou ženy výrazně znevýhodněny proti mužům. V přibližně dvaceti zemích, včetně jižního Súdánu, Somálska, Jemenu a Afghánistánu, žije 153 milionů dětí, které ohrožují všechny tři hlavní hrozby.

Osm z deseti zemí, které v žebříčku skončily nejhůře, se nachází v západní a střední Africe. Nejhorší situace je pro děti v Nigérii, na dalších místech následuje Mali a Středoafrická republika. Naopak jako země s nejmenším výskytem těchto problémů označila studie Singapur a Slovinsko. Českou republiku studie nezmiňuje.

„Více než polovina dětí světa začíná svůj život jako znevýhodněné, protože jsou děvčaty, protože jsou chudé nebo protože vyrůstají ve válečné zóně,“ řekla agentuře AFP Helle Thorningová-Schmidtová z organizace Save the Children. „Vlády mohou a musí udělat více pro to, aby zajistily každému dítěti ten nejlepší start do života,“ dodala.

Skutečnost, že země s podobnými úrovněmi příjmů dosahují tak rozdílných výsledků v péči o děti, podle organizace dokazuje, že politika, financování a politická angažovanost mají zásadní rozdíl.