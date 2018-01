Viceprezident USA Pence: Ambasádu do Jeruzaléma přesuneme do konce roku 2019

Americké velvyslanectví v Izraeli by se z Tel Avivu do Jeruzaléma mělo přesunout do konce příštího roku, uvedl v pondělí v projevu k izraelskému parlamentu viceprezident Spojených států Mike Pence. Pokud by k tomu došlo, přesun by se uskutečnil dříve, než se původně předpokládalo.

„V nadcházejících týdnech naše administrativa učiní kroky, které povedou k plánovanému otevření americké ambasády v Jeruzalémě před koncem nadcházejícího roku,“ prohlásil podle BBC Pence. Dále se Pence zmínil, že je Jeruzalém hlavní město Izraele a prezident Trump pověřil americké ministerstvo zahraničí, aby se začalo připravovat na přesunutí ambasády z Tel Avivu právě do Jeruzaléma. Konkrétní datum otevření však viceprezident nezveřejnil. ČTĚTE TAKÉ: USA přemístí ambasádu do Jeruzaléma již do konce roku, tvrdí izraelský premiér Pence byl při svém projevu v parlamentu na krátkou chvíli přerušen skupinou arabských poslanců, kteří protestovali proti kontroverznímu prohlášení prezidenta Trumpa. Status Jeruzaléma je totiž jádrem izraelsko-palestinského konfliktu. Zhoršení vzájemných vztahů mezi USA a prakticky celým arabským světem po Trumpově prohlášení ohrozilo už roky se vlekoucí mírový proces na Blízkém východě. Izrael považuje město Jeruzalém za své „věčné a celistvé“ hlavní město, kdežto Palestinci tvrdí, že Východní Jeruzalém – který byl Izraelem okupován v roce 1967 – je hlavním městem jejich budoucího státu. Izraelská svrchovanost nad Jeruzalémem nikdy nebyla uznána mezinárodně a podle mírových záznamů mezi Izraelem a Palestinou z roku 1993 se má konečný status Jeruzaléma prodiskutovat v pozdějších stádiích mírových debat. ČTĚTE TAKÉ: Izraelský parlament schválil zákon, který ztěžuje rozdělení Jeruzaléma Od roku 1967 vybudoval Izrael ve Východním Jeruzalému tucet osad pro asi 200 tisíc židů. Ty jsou podle mezinárodního práva považovány za nelegální, i když to Izrael zpochybňuje. „Pragmatické a realistické řešení otázky postavení Jeruzaléma může vzejít jen z přímých rozhovorů mezi Izraelem a Palestinci,“ řekla dnes šéfka diplomacie Evropské unie (EU) Federica Mogheriniová. Před jednáním s ministry zahraničí členských zemí unie a později i předsedou palestinské samosprávy Mahmúdem Abbásem připomněla Mogheriniová neměnný postoj EU, podle kterého má být Jeruzalém hlavním městem dvou států, tedy Izraele i budoucího palestinského státu. ČTĚTE TAKÉ: Trump úřaduje přesně rok. Uspěl s daňovou reformou, rozhádal si Evropu

Autor: Radka Kopecká