Itálii dál sužují silné bouře. Vichřice zničila stovky hektarů lesa

Ve Spojených státech finišuje kampaň pro volby do Kongresu, které proběhnou v úterý. Výrazně se do ní zapojil bývalý americký prezident Barack Obama, který přijel do několika amerických států podpořit kandidáty demokratů. Zároveň ostře kritizoval politiku republikánů. Svého nástupce Donalda Trumpa, jehož samotná osoba je velkým tématem voleb, ale konkrétně nejmenoval.