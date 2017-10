Vichřice trápí i Německo a Polsko. Vlaky stojí, proud vypadává, mrtví přibývají

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Sever Německa prožívá ještě větší drama nežli my v Česku. Hamburk je v důsledku vichřice a bouře pod vodou, výpadky proudu a vlakových spojů jsou hlášeny ve všech spolkových zemích severně a severozápadně od Česka. Živel řádí i v Polsku, kde je nejméně jeden mrtvý.

Severem Německa se vichřice prohnala již v noci, v oblasti Hamburku stouply hladiny řek – úřady jsou připraveny uzavřít některé ulice, pokud průtok Labe poroste. Deník Die Welt uvedl, že v bezmála dvoumilionovém Hamburku vyjížděli hasiči v noci asi ve 200 případech.

Nedělní dopoledne v Hamburku:



Podobně jako v Česku došlo v severních spolkových zemích k omezení vlakové dopravy, jmenovitě v Šlesvicku-Holštýnsku, Dolním Sasku, Hamburku a Meklenbursku-Předním Pomořansku.

V mnoha oblastech popadaly stromy na silnice, v Durynsku zůstalo několik aut uvězněno a museli k nim vyjíždět hasiči; v oblasti pohoří Harz vyjížděli v neděli ráno hasiči asi v 50 případech, hlášeny tam jsou výpadky elektrického proudu.

Bouře bičuje pobřeží Severního moře:



Větrné počasí, údajně nejničivější za posledních třicet let, komplikuje železniční dopravu také na několika trasách z Německa do Česka. Kvůli bouři je zastaven provoz vlaků na lince z Hamburku do Prahy, a to v úseku Hamburk - Drážďany.

Vichr vtrhl i do Polska



Živel trápí především severozápad a západ země, v Západopomořanském vojvodství zemřel podle deníku Gazeta Wyborcza nejméně jeden řidič auta, na něž spadl strom.

Dále byla postižena vojvodství Velkopolské, Pomořanské, Dolnoslezské, a Lubušské. Celkem vyjížděli v těchto oblastech hasiči od soboty ve více než tisíci případech.

V oblasti Poznaně, kde vítr v poryvech přesahoval sto kilometrů v hodině, zůstalo na 40 tisíc domácností bez elektřiny.