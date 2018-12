Vídeň se těší na Sorose. Budapešť i Praha jeho univerzitu vyhnaly

Z Prahy ji vyhnal v devadesátých letech premiér Václav Klaus, z Budapešti nyní šéf maďarské vlády Viktor Orbán. Středoevropská univerzita (CEU) včera oznámila, že končí své víc než čtvrtstoleté působení v postkomunistické střední Evropě a z Budapešti se přesouvá do Vídně.

„Je bezprecedentní, aby instituce USA byla vyhnána ze země, která je spojencem v NATO, aby evropská instituce byla donucena odejít z členského státu Evropské unie,“ uvedl na adresu maďarské vlády rektor univerzity Michael Ignatieff. „Svévolné vypuzení renomované univerzity je hrubé porušení akademické svobody. Je to temný den pro Evropu a temný den pro Maďarsko.“

Krok CEU následuje poté, co maďarská vláda odmítla podepsat dohodu o setrvání univerzity v Budapešti. Dohodu, která garantovala CEU univerzitní svobodu. Budapešť tak přichází o nejlépe hodnocenou univerzitu v celé postkomunistické Evropě.

Instituci, která především v sociálních, politických a mezinárodně politických vědách nemá v jiných zemích Visegrádu obdoby. V sociálních vědách se umístila CEU na 29 místě na celém světě, mnohem výše než kterákoli jiná univerzita ve střední Evropě.

Loni na univerzitě studovalo téměř 1500 studentů ze 117 zemí světa a 743 akademických zaměstnanců pocházelo z celkem čtyřicítky států. Mezi studenty a profesory byli i Češi, v letech 1997-1999 byl rektorem Josef Jařab. Důvodem, proč se vláda premiéra Viktora Orbána rozhodla univerzity zbavit, byl její zakladatel a hlavní mecenáš, americký miliardář a filantrop George Soros.

Veřejný nepřítel č. 1

Soros, který na počátku devadesátých let Fidesz v Maďarsku podporoval a současnému premiérovi Viktorovi Orbánovi financoval jeho zahraniční studia, se stal v posledních letech v Maďarsku veřejným nepřítelem číslo jedna. Orbán bez důkazů obviňuje Sorose a jím podporované skupiny z organizování nelegální migrace do Maďarska a Evropy vůbec, což zopakoval i při své páteční návštěvě Prahy.

Orbán udělal ze Sorose hlavní cíl své jarní předvolební kampaně, a to přesto, že ani americký miliardář, ani žádná strana, kterou by podporoval, ve volbách nekandidovali. V balíku zákonů „Anti Soros“ schválených letos v létě se dává ministerstvu vnitra možnost zakázat nevládní organizace podporující migraci a na jejich financování ze zahraničí byla uvalena speciální 25 % daň. Sorosova hlavní nadace Open society fund na to reagovala přestěhováním centrály z Budapešti do Berlína.

Vídeň: Šance století



V této atmosféře se logicky dostala do potíží i Středoevropská univerzita, jejíž činnosti v Maďarsku začaly úřady vymýšlet umělé překážky. Když CEU reálně hrozilo odebrání akreditace, začala se poohlížet v zahraničí. Mezi několika nabídkami, včetně Bratislavy, byla nejvelkorysejší ta z Vídně od rakouské vlády. Univerzitě byl v březnu na 99 let poskytnut areál bývalé nemocnice Otty Wagnera v západní části rakouské metropole.

Přestěhování podpořil jak tehdejší kancléř Christian Kern, tak starosta Vídně Michael Häupl, který CEU získat označil za „šanci století“. Kernův následník v kancléřském úřadě Sebastian Kurz před nedávnem Sorose přijal a ujistil ho o svoji podpoře pro CEU.

Ještě na jaře ale CEU plánovala vytvořit ve Vídni jen pobočku a udržet hlavní sídlo v Maďarsku. „I když rosteme a naše univerzita se dál vyvíjí, zůstane Budapešť naší domovskou základnou,“ uvedl tehdy rektor Ignatieff. Teď ale univerzita jen nechá dostudovat v Budapešti dosavadní studenty, přijímat nové bude už jen ve Vídni.

Orbánovi se tak povedlo zopakovat v drsnější podobě Václava Klause, který CEU z Prahy vypudil v roce 1996. „Sorosovu univerzitu jsem považoval za velký problém,“ obhajoval loni v Lidových novinách Klaus svůj tehdejší krok.