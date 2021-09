Podle Liberty Times jde o největší demolici v historii Číny. Po skončení exploze zůstala stát jen jedna budova, a to v úhlu, který připomínal Šikmou věž v italské Pise. Podle inženýrů však není třeba tuto budovu bourat pomocí exploziv, její demolice bude dokončena mechanicky.

Patnáct věží, které byly součástí projekti Liyang Star City fáze II, stálo nedokončených celých osm let. Demolici přihlížely desítky tisíc diváků. Během pětačtyřicet vteřin dlouhé exploze k zemi padly budovy v hodnotě 154 milionů dolarů. Jedna však exploze vydržela a zůstala stát. Informoval o tom server Thaiwan News.

Patnáct výškových budov v hodnotě 154 milionů dolarů padlo k zemi. A to během pouhých 45 sekund. Video z demolice je nyní hitem internetu.

