VIDEO: Velkolepá stavba i ohňostroj. Čína dokončila nejdelší most přes moře

Pokud některá země ví, jak ohromit monstrózními stavbami a velkolepými ohňostroji, je to Čína. Asijský gigant totiž opět posunul laťku světové architektury. Od ledna se může pyšnit nejdelším mostem přes moře.

Stavba, které spojuje Hongkong s Macaem, měří neuvěřitelných 55 kilometrů a spolykala v přepočtu více než 300 miliard korun. Dokončení architektonického skvostu Čína oslavila poslední den roku 2017 světelnou show.

Ambiciózní projekt měl hned několik cílů. Především spojit čínskou pevninu v regionu Ču-chaj se dvěma významnými administrativními centry – Hongkongem a turisty oblíbeným Macaem. Čínská vláda si totiž slibuje od oblasti kolem Perlové řeky rozvoj ekonomiky.

Velkolepá světelná show k dokončení mostu

Dvě šestiproudové silnice mají za úkol v neposlední řadě výrazně vylepšit tamní dopravní situaci. Doba cesty z Hongkongu do Ču-chaj se nyní zkrátí z původních třech hodin až na 30 minut.

Zajímavosti o stavbě:

· Most byl budován celkem čtrnáct let (šest let příprav, osm let stavby)



· Dělníci na stavbu použili celkem 420 tisíc tun oceli, což by vystačilo na 60 Eiffelových věží.

Součástí stavby je i tunel dlouhý 6,7 kilometru, který tak má být nejdelším podmořským „průchodem“ pod mostem, informuje Daily Mail. Nachází se 40 metrů pod hladinou.

Architektonickému skvostu se dostalo i náležitému představení. Mamutí most se slavnostně rozzářil během velkolepého ohňostroje, kterému přihlíželo kolem 10 tisíc stavebních dělníků.

Přesto si řidiči na cestu přes rekordní most budou muset nějaký čas počkat. Hlavní část je podle listu People’s Daily sice připravena k provozu, nejprve však musí projít závěrečnou inspekční kontrolu. „Most stavěly tři různé vlády, takže se může otevřít až tehdy, až budou připraveny všechny části,“ upozornil Frank Chan, sekretář pro dopravu a bydlení v Hongkongu.

Přesné datum pak bude podléhat rozhodnutí čínské centrální vlády.

Most měl být původně dostavěný už v roce 2016. Několik incidentů včetně soudního přezkoumání dopadu projektu na životní prostředí, vyšetřování korupce a překročení rozpočtu, však stavbu zpozdily. Kolik let však bude potřebných k navrácení investice, úřady neuvedly.

Server HarbourTimes připomíná, že ale nový most pomůže i obchodu. Výrobci ze západního břehu Perlové řeky budou moci mnohem rychleji dopravit zboží na mezinárodní letiště v Hongkongu.

Pohled na most během stavby