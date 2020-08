Festival měl být zábavnou akcí pro rodiny s dětmi, provázený draky všech možných tvarů a provedení. Ve vzduchu tak poletovali astronauti, klasičtí draci a další létající předměty.

Chvíle hrůzy

K děsivě vyhlížející nehodě došlo poté, co organizátoři vypustili do vzduchu velkého oranžového draka, z něhož se podle původního záměru mělo sypat na děti cukroví. Jakmile se však vznesl, vyvolal poplach, protože spolu s ním vyletěla několik desítek metrů také tříletá dívka, která se zamotala do jeho ocasu. Teď jí nezbývalo, než se pevně držet, zatímco se zběsile smýkala ve vzduchu.

Zdroj: Youtube

"Náhle jsem uslyšel, jak nějaká rodina vyděšena vykřikla: Je tam dítě! Napřed jsem nevěděl, o čem je řeč, ale pak jsem se podíval nahoru na oblohu: Bože můj, ono tam opravdu bylo malé dítě, které letělo po nebi!" uvedl blogger cestovního blogu Travel.

Jako hadrová panenka

Holčička se zmítala ve vzduchu jako hadrová panenka. Lidé, kteří si rychle uvědomili, co se děje, se snažili draka zachytit. To se jim naštěstí zhruba po půl minutě podařilo v okamžiku, kdy trochu ustal vítr. Drak se propadl a divákům se podařilo popadnout děvčátko za nohy a stáhnout na zem. Kromě drobnějších oděrek, modřin a šoku přežila dívka jménem Lin svůj výlet do oblak nezraněná.

Lin Čih-čien, starosta Sin-ču, se za incident jménem svého města rodičům děvčátka omluvil a uvedl, že už bylo zahájeno vyšetřování, aby se dalo podobným nehodám do budoucna předejít. "Tým městské správy se oběti i veřejnosti upřímně omlouvá," uvedl starosta. Festival byl krátce po incidentu dočasně přerušen.

Tchajwanské noviny Taiwan News ocitovaly generálního tajemníka tchajwanského fóra asijských papírových draků Chena Ko-fanga, že děti bývají při podobných atrakcích drženy v bezpečné vzdálenosti od draka, v tomto případě však údajně organizátoři podcenili nárazy větru, které plně zaměstnaly jejich pozornost. Vítr údajně dosahoval rychlosti 50 až 60 kilometrů v hodině.