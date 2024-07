Svět obletělo video, ve kterém zdánlivě naštvaná velryba převrací loď a vyhazuje dva rybáře v New Hampshiru v USA do vzduchu. Muži věděli, že ve vodách plave keporkak a nemají v jeho blízkosti rybařit. Přesto si nevzali ani záchranné vesty. Nic se jim naštěstí nestalo.

Dva rybáři skončili v úterý ve vodě poté, co na palubu lodi dopadl vynořující se keporkak. Oba tím katapultoval do vzduchu a loď převrátil. „Ve vodách Portsmouthu dnes hlídkuje naštvaná velryba. Pokud jste někde venku, buďte na pozoru,“ vtipkoval bývalý profesionální hokejista Ryan Whitney na síti X.

Na internetu koluje video, které tento na první pohled agresivní incident zachycuje. Muži rybařili necelý kilometr od pobřeží města Portsmouth v americkém státě New Hampshire, když se kytovec vynořil za jejich zádí. Protože neměl kam uhnout, plnou vahou dopadl na sedmimetrovou rybářskou loď. Muže bez záchranných vest tím shodil do studené vody. „Naštěstí jim na pomoc přispěchala jedna z nedalekých lodí,“ prohlásila pobřežní stráž.

Na palubě plavidla, které muže zachránilo, plul i Colin Yanger, který incident nahrál, uvedla stanice BBC. Podle pobřežní stráže se nezranili ani lidé, ani velryba. „Jsme vděční, že tito dobří lidé rychle reagovali a rybáře zachránili,“ sdělila stráž stanici NBC News.

Keporkak to neudělal schválně

Podle odborníků byl celý incident pouze nešťastnou náhodou. Neměl podle nich vůbec nic společného s tím, že by měl kytovec špatnou náladu. „Loď byla jen na špatném místě. Velryby chytají hejna ryb a skrz to se vynořují s otevřenou tlamou. Zavírají ji buď těsně před, nebo po prolomení hladiny,“ řekla deníku New York Post výzkumnice a ředitelka organizace Blue Ocean Society for Marine Conservation Dianna Schulteová.

Podle mořské výzkumnice je kytovec devítimetrové dospívající mládě, které se tehdy krmilo. Přijde jí absurdní si myslet, že by útočilo ze zášti, jako to dělají kosatky. „Hejna ryb, kterými se velryby krmí, bývají tak hustá, že často vůbec nevidí, co je před nimi. A to obzvlášť během zamračeného dne, jako byl den nehody. Neměla vůbec tušení, že tam nějaká loď je,“ doplnila. Výzkumu velryb se věnuje už 30 let.

Vina naopak podle ní padá na ramena rybářů.

Mládě se v oblasti pohybuje už několik týdnů a jeho přítomnost přilákala spoustu pozorovatelů. Muži tím pádem věděli, že je ve vodě. „Měli si uvědomit, že nemají rybařit v blízkosti velryby, protože se může stát nehoda,“ poznamenala Schulteová.

Mládě v okolí všichni znají

Přestože mládě způsobilo nehodu, je mezi místními určitou celebritou. Je to první keporkak, který přišel lovit do vod řeky Piscataqua. „Víme, že kanálem proplouvají plejtváci malí, ale keporkaci se obvykle drží tak 24 kilometrů od břehu,“ vysvětlila výzkumnice.

Důvodem keporkakova příchodu by podle ní mohl být populační růst menhadenů atlantských. Tyto ryby jsou oblíbenou potravou velryb, delfínů i žraloků. „Je také možné, že mělké vody využívá ke zlepšování loveckých schopností,“ dodala.