VIDEO: Lavina zavalila rezidenci v italských Alpách. V Zermattu uvízli turisté

Podle webu ansa.it se lavina do střediska Sestriere poblíž Turína přihnala v pondělí kolem 22:30 SEČ. Z rezidence evakuovali 29 lidí včetně několika dětí, kteří byli následně ubytováni v okolních hotelech.

Lavina zavalila chodby hotelu až po strop sněhem, prorazila dveře a pokoje zaplnila i polámanými větvemi. Do rezidence se lidé proto zatím vrátit nemohou.

V mnoha částech severní Itálie platí vysoké nebezpečí lavin, v posledních 48 hodinách tam napadlo přes dva metry sněhu. Kvůli hrozbě bylo v regionu zavřeno několik silnic. Tím také došlo k odříznutí několika obcí.

Obdobná situace je i na francouzské straně Alp, v pondělí zde napadlo 40 až 90 centimetrů sněhu, na některých místech až dva metry.

Nebezpečí pádu lavin hrozí i na švýcarské straně Alp v okolí střediska Zermatt. Tam by údajně mohlo napadnout dalších až třicet centimetrů sněhu. Dosud husté sněžení a nebezpečí lavin ve středisku uvěznilo na 13 tisíc turistů.

Návštěvníky, kteří potřebovali městečko ležící nedaleko hory Matterhorn nutně opustit, odpoledne přepravily do nedaleké obce Täsch vrtulníky.

We are in the middle of a huge snowstorm here in #Zermatt - currently the roads are closed, but the sun will eventually come out! pic.twitter.com/Vg64SEpLKR