Jedním z tůristů byl i Harry Shimmin, který se odvážil sesuv sněhu natočit. „Při dosažení nejvyššího bodu treku jsem se oddělil od skupiny, abych si vyfotografoval útes. Zatímco jsem fotil, slyšel jsem zvuk praskajícího ledu,“ popisuje turista na svém Instagramu děsivý zážitek. Natáčet si dovolil prý jen proto, že byl hned vedle něj úkryt, do kterého se mohl rychle schovat.

„Moc dobře si uvědomuji, že jsem hodně riskoval. Když začal padat sníh a začalo se hůře dýchat, myslel jsem si, že bych mohl zemřít," svěřil se svým sledujícím. Zbytek skupiny stál od laviny dále, takže Brit věřil, že by jeho společníci měli být v pořádku. Všichni se podle něj smáli a plakali, šťastní, že jsou naživu. Zranila se pouze jedna dívka, která si pořezala koleno a odjela na koni do nejbližšího zdravotnického zařízení.

„Teprve později jsem si uvědomil, jaké jsme měli štěstí. Kdybychom byli o pět minut rychlejší, byli bychom všichni mrtví," píše. Do úkrytu by v tu chvíli kvůli terénu nestačili doběhnout.

Check out this incredible avalanche footage from the Tian Shan mountains in Kyrgyzstan. Luckily, everyone survived. Account: https://t.co/amo4Bh6z8I pic.twitter.com/WQumCfelgz