Internetem se šíří video, které zachycuje momenty těsně po zabití útočníka, jenž 13. července postřelil kandidáta na prezidenta Donalda Trumpa. Na záběrech z pensylvánského Butleru jsou policisté ze zásahové jednotky okresu Beaver a agent Tajné služby Spojených států amerických (federální agentura zajišťující ochranu představitelů státu a ochranu finanční a kritické infrastruktury Spojených států). Pod nohama jim leží bezvládné tělo 20letého Thomase Matthewa Crookse, od kterého se po střeše táhnou dlouhé potůčky krve.

Nové video ukazuje mrtvého atentátníka, který střílel na Donalda Trumpa:

| Video: Youtube

O kus dál lze vidět i zbraň, kterou Crooks na shromáždění střelil Trumpa do ucha a trefil tři lidi za ním.

Exprezidenta mladík nezabil, ale připravil o život 50letého otce dvou dětí a dobrovolného hasiče Coreyho Comperatoreho. Po útoku ho okamžitě zastřelil jeden z agentů.

Policisté o podezřelém muži věděli

Video zveřejnil v úterý americký senátor Chuck Grassley na síti X. Získal ho od zásahové jednotky poté, co o záznam požádal Kongres, uvedla stanice NBC News. „Okamžitě potřebujeme odpovědi na tato bezpečnostní selhání. Transparentnost vede k zodpovědnosti,“ napsal republikán u videa.

Policista na záběrech sdělil, že o Crooksovi věděli ještě před střelbou. Agentovi ukázal fotografie, které pořídil policejní snajpr, když Crooks kolem areálu opakovaně jezdil na kole. Protože nevypadal, že chce jít dovnitř, označili ho za podezřelého.

Když později slezl z kola, policii se ztratil z očí. Znovu ho našli až když vystřelil. „Tohle je muž z fotografií?“ zeptal se agent. Policista identitu střelce potvrdil, informoval deník New York Post.

Někteří lidé vypadali, že o atentátu vědí

Agent ve videu také řekl, že zadrželi lidi, kteří těsně před střelbou natáčeli. „Možná se na tom podíleli, možná ne. Chlapi, kteří je viděli, říkali, že si natáčeli je, pak toho chlapa na střeše a pak zase je,“ prohlásil.

Po výstřelech lidé začali utíkat. Včetně těch, kteří vypadali, že o útoku vědí a natáčeli atentátníka, napsal deník Daily Mail. „Chápu, že by utíkal každý, ale chci zjistit, co vědí a kdo jsou. Chci jen všechny informace předat zpět do Washingtonu,“ dodal.

Vinu na sebe vzala šéfka agentury

Žádné uspokojivé informace ale Washington nedostal a zákonodárci začali vyvíjet tlak na šéfku Tajné služby Kimberly Cheatleovou. Žena nakonec ve stejný den, kdy senátor video zveřejnil, odstoupila ze své pozice, uvedla stanice BBC. „Přebírám plnou odpovědnost za bezpečnostní selhání,“ napsala v rezignačním dopisu.

K záběrům se zatím nevyjádřila ani agentura ani úřad šerifa okresu Beaver. Crooksův motiv policisté stále vyšetřují. Podle deníku The New York Times nejspíš nebyl politicky ani ideologicky motivovaný.