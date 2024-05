/VIDEO/ Japonští konstruktéři a správci jaderné elektrárny ve Fukušimě zničené v roce 2011 zemětřesením a tsunami po sérii komplikací úspěšně otestovali zařízení k odstranění roztaveného paliva z reaktorů. Na podzim vyzvedne první gramy, uklidit musí 880 tun.

Jaderná elektrárna Fukušima v Japonsku | Foto: ČTK/AP

Po třinácti letech od jedné z nejhorších jaderných havárií se dostanou do zdevastovaných bloků fukušimské elektrárny stroje určené k úklidu částečně roztaveného paliva ze tří zničených reaktorů. Takovou naději daly po sérii zdržení a komplikací elektrárenské firmě TEPC a konstruktérům výsledky prvních zkoušek nově vyvinutého robota, všimla si agentura AP.

Při ukázce v loděnici v Kobe na západě Japonska, kde roboty vyvíjí společnost Mitsubishi, zařízení vybavené kleštičkami pomalu sestoupilo teleskopickou trubkou k hromadě štěrku a nabralo jedno zrnko.

Zdroj: Youtube

Elektrárenská společnost plánuje při prvním zkušebním nasazení v elektrárně odebrat tři gramy roztaveného paliva, uvedla AP.

„Nadcházející zkoušku odstranění zbytků paliva považujeme za mimořádně důležitý krok při vytrvalé přípravě a provádění vyklízecích prací. Je důležité při testu postupovat bezpečně a s rozvahou,“ řekl agentuře Jusuke Nakagawa, který má projekt v TEPC na starosti.

Správci elektrárny původně zamýšleli s čištěním reaktorů začít do deseti let po havárii. Práce ve zdevastovaném areálu zamořeném radioaktivitou ovšem narážely na problémy, které postup zpomalovaly. V roce 2019 dálkově ovládané zařízení začalo vyzvedávat palivové tyče zásobních nádrží v třetím bloku, informovala tehdy BBC. Jen přemístění asi pěti set tyčí z nádrží do kontejnerů a převoz do přechodného úložiště jinde v elektrárně měly trvat dva roky.

Pro úklid v reaktorech vyvinuli japonští a britští konstruktéři masivní robotickou paži dlouhou osmnáct metrů a vážící 4,6 tuny, informoval web Nuclear Engineering International. Právě její vývoj poznamenala zpoždění způsobená pandemií covidu-19 a poté technické problémy, upřesnila AP.

Správce elektrárny od ledna pracuje na čištění trosek, kabelů, roztavených zařízení a dalších překážek na přístupu k druhému fukušimskému bloku, délku prací je těžké odhadnout, informovala agentura Nikkei. Robotické paži pak bude asi tři měsíce trvat než otevře zdevastovanou halou cestu k reaktoru. Nyní otestovaného robota v teleskopické trubici, připomínající dutý rybářský prut, pak chtějí konstruktéři nasadit k prvnímu sběru paliva v rektoru.

Příliš optimistický plán

Bližší prozkoumání vzorků pak použijí vývojáři a technici k přípravě dalšího postupu.

Agentura AP ale upozornila, že ve třech poškozených reaktorech zůstává 880 tun vysoce radioaktivního roztaveného paliva. Kritici tvrdí, že plán elektrárnu vyčistit do třiceti až čtyřiceti let stanovený vládou a firmou je příliš optimistický. Každý reaktor je poškozený jinak a plány se tomu musí přizpůsobovat.

Jak to vypadá v reaktoru prvního bloku fukušimské elektrárny? Podvejte se, co natočil dron:

Zdroj: Youtube

Mimořádně těžké jaderné havárii ve Fukušimě předcházelo 11. března 2011 historicky nejsilnější zemětřesení v Japonsku. Dosáhlo devátého stupně a bylo tak mocné, že hnulo zemskou osou, uvedla BBC. Na samotné otřesy bezpečnostní systémy v elektrárně zareagovaly a odstavily reaktory. Bezprostředně ovšem následovala vlna tsunami tak silná, že překonala pobřežní ochranu kolem elektrárny. Voda pak zalila generátory dodávající elektřinu nutnou pro chlazení stále velmi horkých jader reaktorů.

Přes veškerou snahu se dodávky proudu nepodařilo včas obnovit a tři reaktory prodělaly zničují havárii s částečným roztavením jader. Mezinárodní agentura pro atomovou energii havárii zařadila do sedmého stupně závažnosti, poprvé od katastrofy v Černobylu v roce 1986, shrnula BBC.

Kvůli havárii úřady evakuovaly 470 tisíc obyvatel z okolí. V přímém důsledku havárie nikdo nezemřel, později úřady uznaly úmrtí na následky ozáření. Smrt dalších lidí mohla souviset se ztrátou domova či blízkých.

Tři manažeři elektrárny stanuli před soudem, ale byli zproštěni viny. Elektrárna vzbudila kontroverzi naposledy loni, když se souhlasem mezinárodní atomové agentury začala do oceánu vypouštět přečištěné zásoby radioaktivní vody, které už neměla kde skladovat.