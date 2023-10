V krátkém videu pořízeném teroristickým hnutím promluvila dívka unesená z Izraele při útocích z minulého týdne. Podle Izraelských ozbrojených sil se záběry s rukojmími budou ukazovat častěji. Taky se ale objevily potvrzené informace o smrti zajatců v Gaze.

Matka unesené dívky Mii Schemové, Keren, na tiskové konferenci po zveřejnění videa s mladou Izraelkou | Foto: AP Photo/Ohad Zwigenberg

Krátké video ukazuje 21letou Miu Schemovou ležící na posteli, zatímco jí někdo mimo záběr ošetřuje poraněnou pravou ruku. Ženu francouzsko-izraelského původu unesli ozbrojenci hnutí Hamás 7. října spolu s dalšími mladými lidmi z hudebního festivalu Supernova, který byl jedním z cílů rozsáhlých teroristických útoků na Izrael.

Na dalším záběru vybledlá dívka sedí vzpřímeně u zdi a mluví na kameru. „Utrpěla jsem vážné poranění ruky. Odvezli mě do Gazy, kde mě ošetřili a poskytli péči,“ řekla. „Prosím, vraťte mě co nejdřív k mé rodině,“ dodala vzápětí. Zatímco mluví, v pozadí je slyšet hlasité dunění.

Zdroj: Youtube

Hnutí Hamás nahrávku zveřejnilo v pondělí a jedná se o první záběry někoho z desítek lidí unesených z Izraele. Izraelská armáda však očekává, že se v následujících dnech budou šířit další videa s rukojmími. „Je to psychologický teror vůči našim občanům,“ uvedl pro Times of Israel mluvčí ozbrojených složek Daniel Hagari.

„V tomto případě se Hamás snaží prezentovat jako humanitární organizace, ačkoliv ve skutečnosti je to vraždící skupina,“ dodal Hagari.

Masakr na hudebním festivalu v Izraeli:

Rodina prosí o pomoc

V úterním rozhovoru s novináři matka unesené dívky vyzvala vládu a světové představitele, aby rodině pomohli. „Prosím, přiveďte mé dítě zpět domů. Šla se jen pobavit na hudební párty a teď je v Gaze. Není jediná,“ citovala její slova stanice CNN.

Žena dále řekla, že až do zveřejnění videa nevěděla, zda její dcera žije. „Slyšela jsem zvěsti, že ji střelili do ramene nebo do nohy. Předtím jsem pouze mohla hádat, zda ji unesli a přežila,“ popsala.

Podle ní je na videu vidět, že dívka vypadá vyděšeně, má bolesti a říká to, co po ní chtějí.

Schemová pro stanici CNN uvedla, že odolnost její dcery jí pomůže přežít. „Je velmi silná. Proto jsme všichni věřili, že je naživu. Víme, že to nevzdá,“ sdělila.

Zdroj: Youtube

Zahraničním médiím se ale nepodařilo nezávisle ověřit, za jakých okolností bylo video s unesenou ženou pořízeno ani v jakém stavu se momentálně nachází.

Jinou mladou dívku ozbrojenci zabili

Zatímco Schemová má šanci, že se vrátí ke své rodině, jiní unesení Izraelci takové štěstí mít nebudou. V úterý se rovněž objevily zprávy o úmrtí ženy, kterou Hamás odvlekl do Pásma Gazy.

Při útoku Hamásu na Izrael zahynul český mladík, potvrdilo ministerstvo

Osmnáctiletou Celeste Fishbeinovou ozbrojenci odvezli z jejího domu v kibucu Beeri nacházejícího se poblíž hranic. Deník Wall Street Journal s odkazem na jejího strýce napsal, že dívku zabili během cesty do Palestiny. Úmrtí potvrdili rodině i armádní představitelé.

Podle izraelských úřadů teroristé při sobotních útocích unesli nejméně 199 lidí. Mluvčí Hamásu Abú Obaida v pondělí ale uvedl, že počet se pohybuje mezi 200 až 250 osobami. Dodal, že přesné číslo nelze určit kvůli neustálému izraelskému ostřelování.