Pilotovi se podle jeho slov zdálo, že světla lehce rotují a pohybují se. „Z celé situace pořídil několik sekund trvající videozáznam. V klipu lze vidět tři řady svítících teček. V jednu chvíli nejvýše položený světelný bod zmizí, a je nahrazen jiným, který byl původně níže," píše britský bulvární list Mirror.

A pilot claims he saw a fleet of #UFOs over the Pacific Ocean. The video was shot at around 39,000 feet. ??