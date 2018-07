Vietnamec unesený z Berllína odletěl slovenským vládním speciálem, tvrdí Německo

Trinh Xuan Tranh, bývalý komunistický funkcionář, jenž byl vloni v Německu unesen mužem "česko-vietnamské" národnosti, pravděpodobně odletěl zpět do Vietnamu slovenským vládním speciálem. Tranhova obhájkyně nazvala případ "jako z dob studené války". Obžalovaný z únosu Long N. H. si pak odsedí téměř čtyři roky za mřížemi.

Onen muž, jenž měl vazby i k České republice a který byl identifikován jako Long N. H., byl minulý týden odsouzen k šestačtyřiceti měsícům ve vězení za napomáhání v únosu a práci pro zahraniční tajné služby. Incident se stal vloni v jednom z berlínských parků.

„Obžalovaný o plánech vietnamské tajné služby věděl, ale nepatřil k nejvyšším představitelům,“ okomentoval svůj verdikt soudce pro agenturu DPA. Long si prý v Praze vypůjčil dvě auta, která pak byla využita ke sledování uneseného. Podle berlínského soudu představoval únos "do očí bijící narušení suverenity Německa, které je v nedávné historii zcela bezpříkladné".

K samotnému únosu došlo vloni 23. července, přičemž kromě Tranha, jenž v Německu hledal politický azyl, sebrali únosci také jeho společnici. Za bílého dne je přepadli a přemohli, svázané umístili do dodávky a později dopravili zpátky do Vietnamu. Poté byl bývalý komunistický funkcionář odsouzen za korupci ke dvěma doživotním trestům.

Pomohli Slováci únoscům?

Oficiálně potvrzeno to sice stále není, vyšetřovatelé nicméně tvrdí, že Tranh byl v dodávce dopraven do Bratislavy, kde pro něj bylo nachystáno speciální slovenské vládní letadlo.



„Neumím si představit, že by oficiální pracovní návštěva vietnamského ministra mohla být zneužita na jiné, než přátelské cíle,“ odmítl někdejší slovenský ministr vnitra Robert Kaliňák spekulace, že by jeho země mohla být do únosu po předchozí domluvě s Hanojí zapletena.

Zpravodaj South China Morning Post posléze uvedl, že Slováci se nechali slyšet, že nic podezřelého u delegací nebo samotných letů nezaznamenali, nicméně v případě, že se obvinění ukážou jako pravdivá, ponese Hanoj tvrdé následky.

Long N. H. byl jedním z tisíců takzvaných hostujících pracovníků v bývalé NDR. Později mu byl v Německu odepřen azyl, takže se usadil v Praze. Zatčen byl loni v srpnu a o několik dnů později byl vydán do Německa. Přiznal, že si v Praze pronajal dodávku a odvezl ji coby řidič do Berlína, ale během únosu za volantem neseděl. Pak se vrátil zpátky do Prahy. Pronajal i jiné vozidlo, jež bylo do operace zapojeno.