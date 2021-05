Jen ti nejlepší z nejlepších astronautů a vědců mají šanci dostat se na Mezinárodní vesmírnou stanici. Jak asi chutná luxusní francouzské víno, které tam s nimi pobývalo déle než rok? Odpověď na tuto otázku může zjistit kupec, který si pořídí lahev značky Pétrus, jíž se podobné cti dostalo. Aktuálně ji k prodeji nabídl prestižní aukční dům Christie's. Novému majiteli chybí k zisku podobně vzácného alkoholu pouze jedna maličkost – minimálně milion dolarů v kapse. Taková je totiž předpokládaná kupní cena. Pokud se odhady naplní, lahev z vesmíru se zařadí mezi nejdráže prodaný alkohol v historii.

Víno Pétrus 2000, merlot z oblasti Bordeaux, ve vesmíru strávilo čtrnáct měsíců. „Na Mezinárodní vesmírnou stanici bylo poslaných dvanáct lahví vína v listopadu 2019. Poté, co vesmírem procestovaly zhruba tři sta milionů kilometrů, se vrátily na Zemi letos v lednu,“ píše o projektu BBC. Konkrétně je zpět na planetu přivezla vesmírná loď společnosti SpaceX.

Cestu lahví do kosmu financovala soukromá společnost. „Bylo to vůbec poprvé, co víno letělo na Mezinárodní vesmírnou stanici a vrátilo se zpět na Zem. Ve vesmíru pobývalo v kontrolovaném prostředí. Šlo o součást experimentů připravovaných start-upem Space Cargo Unlimited,“ uvedli zástupci aukčního domu Christie's v tiskové zprávě k uvedení vína z vesmíru do prodeje.

Po návratu víno z některých lahví otestovali vědci. Rovněž jej ochutnala skupina dvanácti pečlivě vybraných sommeliérů a odborníků na víno, aby porovnala, zda se nějak liší od těch ze stejné série, které ale zrály na Zemi a působila na ně gravitace. „Nemůžu jasně říct, jestli bylo lepší nebo horší. Ale rozhodně bylo odlišné. Rozdíl byl zjevný,“ shrnula ochutnávku Jane Anson, jedna z vyvolených, pro BBC.

Podle zástupců aukčního domu Christie's ohodnotil panel odborníků víno z vesmíru jako velmi kvalitní. Oproti svým pozemským protějškům ale změnilo barvu, chuť i aroma. Jaké přesně procesty k tomu vedly vědci dál zkoumají.

Jedinečná příležitost

Lahev, kterou nyní aukční dům v rámci sekce Private Sales nabízí, je jedinou z vesmírné výpravy, jenž má šanci dostat se k soukromému sběrateli. „Z dvanácti vyslaných byly tři otevřené k ochutnávce a podrobení testům. Osm zůstane uchovaných pro budoucí výzkum,“ uvádí BBC.

Odborníci z Christie's odhadují kupní cenu prodejné vesmírné lahve na milion dolarů, tedy téměř 21,5 milionu korun. Jak ale podotkl pro BBC odborník na vína z aukčního domu, půjde o mimořádně výhodný nákup. „Společně s lahví z vesmíru získá šťastný kupec i klasickou lahev Pétrus 2000, čímž dostane možnost porovnat jejich chuť,“ zdůraznil Tim Triptree. Peníze, které nový majitel za lahve zaplatí, poputují na podporu dalšího vesmírného výzkumu.

Kromě obsahu samotného si prodejci vína z vesmíru dali záležet i na obalu. „Unikátní lahev vína Pétrus, které pobývalo ve vesmíru, je nabízeno k prodeji v jedinečném kufříku. Vyrobil jej pařížský salón Les Ateliers Victor. V kufříku se nachází i karafa, poháry a vývrtka vyrobená z meteoritu," poznamenali zástupci aukčního domu Christie's.

Design kufříku je inspirovaný vesmírem. „Kryt pro lahve je ukrytý za sluneční soustavou inspirovanou Julesem Vernem, otvírací mechanismus je propojený se Star Trekem. Na vytvoření jsme použili některé z nejvzácnějších materiálů a nejsložitějších řemeslných postupů. Po devíti set hodinách práce vzniklo naše mistrovské dílo, které zdůrazňuje už tak exkluzivní vesmírnou lahev Pétrusu," popsal kufřík prezident Les Ateliers Victor Benoît Miniou.

Luxusní vinařství

Vína Château Pétrus, vinařství z oblasti francouzského Bordeaux, jsou luxusem i v případě, když zůstávají jen na planetě. Vinice vyprodukují pouze třicet tisíc lahví ročně a jejich prodejní cena se řadí k těm nejvyšším. Lahev ročníku 2000, tedy stejná, jaké byly vyslané do vesmíru, stojí kolem šesti tisíc dolarů. To je v přepočtu více než 128 tisíc korun.

I když konečná prodejní cena zůstává neznámá a zveřejněné jsou pouze odhady, po prodeji se vesmírná lahev každopádně zařadí mezi nejdráže prodaný alkohol na světě. Aukční rekord zatím drží lahev šedesátileté whisky Macallan Fine and Rare 1926 prodaná před dvěma roky za dva miliony dolarů. Pouhý rok předtím se prodala archivní lahev whisky stejné značky za 1,2 milionu dolarů. Za necelých 145 tisíc dolarů se zase vydražil 258 let starý koňak.

Na světě přitom existují dokonce ještě dražší lahve. V jejich případě jde už ale více než o obsah o obal. Třeba lahev klasického italského likéru Limoncello osázená čtyřmi obřími diamanty přijde na 34,5 milionu dolarů.

Nejdráže prodané lahve alkoholu na světě

WHISKEY

The Macallan Fine and Rare 1926 - dražba v roce 2019

Jedna lahev za necelé dva miliony dolarů. Aukční rekord ohledně dražeb alkoholu padl před dvěma lety. Aukční dům Sotheby's tehdy nabízel šedesátiletou whisky The Macallan Fine and Rare 1926. Podle prohlášení zástupců domu byla atmosféra při dražbě bouřlivá. „Destilovaná v roce 1926, extrémně vyhledávaná lahev pocházela ze sudu s číslem 263. Ze čtyřiceti lahví odebraných z tohoto sudu jich pouze čtrnáct získalo štítek s označením Fine and Rare," napsala po dražbě o lahvi CNN. Poté, co byla v roce 1926 destilovaná, whiskey v sudu 263 odpočívala rovných šedesát let, než se dostala do lahví. A jednotlivé lahve trhaly aukční rekordy hned od počátku. Okamžitě po zahájení prodeje, ještě v onom roce 1986, se totiž jedna prodala za téměř šest a půl tisíce dolarů. Na historickou dražbu před dvěma lety, se pak lahev dostala jako součást právě dražené sbírky lahví skotské od soukromého sběratele. Celkem šlo o 460 lahví. Prodaly se všechny a dohromady za ně kupci zaplatili deset milionů dolarů, tedy 240 milionů korun.

The Macallan Fine and Rare 1926 - dražba v roce 2018

Než v roce 2019 trhla lahev šedesátileté skotské se štítkem The Macallan Fine and Rare 1926 aukční rekord dva miliony dolarů, pouhý rok předtím lahev ze stejného sudu překonala do té doby platné rekordy. V roce 2018 se v aukčním domě Christie's lahev Macallanu z legendárního sudu číslo 263 vydražila za 1,2 milionu dolarů.

VÍNO

Romanee-Conti 1945 - dražba v roce 2018

Pokud aukční dům Christie's opravdu prodá vesmírnou lahev Pétrus 2000 za milion dolarů, prodej vezme prvenství dosud nejdráže prodané lahvi vína. Aktuální rekord padl při dražbě v aukčním domě Sotheby’s v New Yorku v roce 2018. Tehdy si tam při aukci neznámý kupec pořídil lahev červeného burgundského Romanee-Conti z roku 1945 za rekordních 558 tisíc dolarů, tedy necelých dvanáct milionů korun. Finální cena překvapila i samotné zástupce aukčního domu, vyvolávací cenu totiž na stavili na "pouhých" 32 tisíc dolarů. A nebyli překvapeni pouze jednou, i druhá lahev stejného vína dražená ve stejný den, dosáhla mezi dražiteli úspěch. Její cena se vyšplhala až na 496 tisíc. Podle serveru Food and Wine je však pro sběratele snadné sáhnout i hlouběji do kapsy. Právě lahve francouzského vína Romanee-Conti z roku 1945 jsou totiž extrémně žádané. „V roce 1946 vinice totiž prokazatelně vyrobily pouze šest set lahví. Navíc byly hrozny po sběru pro tyto lahve odstraněné a na jejich místě vysazené nové keře," píše server.

Heidsieck Monopole Gout American 1907 - dražba v roce 2020

Nikdo neví, jak chutná, přes to svou cenou prolomilo dosavadní rekordy. Lahve šampaňského Heidsieck z roku 1907 jsou nejdražším šampaňským na světě. Jedna z nich ale prolomila všechny dosavadní rekordy, co se dražeb šampaňského týče. Neznámý kupec ji totiž loni při aukci v moskevském hotelu Ritz Carlton vydražil za 275 tisíc dolarů. To je 5,8 milionu korun. Výšiny, do kterých se šplhá cena tohoto šampaňského, má na svědomí jeho příběh. Jeho počátek sice popisují různé zdroje odlišně, podle nejpravděpodobnější verze si ale lahve šampaňského ročníku 1907 objednal pro svůj dvůr v polovině první světové války, tedy v roce 1916, ruský car Mikuláš II. Lahve šampaňského a další lahůdky právě převážela švédská nákladní loď, když ji potopil zásah německé ponorky. Loď i celý její náklad zmizely na osmdesát let pod hladinou. „Náklad byl z vraku vyzvednutý v roce 1997 ve Finském zálivu," píše server The Collector. Celkem se povedlo zachránit zhruba dva tisíce lahví a jejich prodejní ceny byly od počátku extrémně vysoké. S postupujícími léty od výroby i vylovení ale jejich cena stále stoupá, čehož důkazem je právě i moskevská aukce.

KOŇAK

Gautier Cognac 1762 - dražba v roce 2020

Koňak si dražitelé sice necení tak, jako whisky, i lahve s ním ale mohou trhat cenové rekordy. Aktuálně drží titul nejdráže prodaná lahev koňaku Gautier Cognac 1762. Prodal se v aukci v květnu 2020. Vítězný dražitel v aukci domu Sotheby’s za 258 let starý koňak zaplatil téměř 145 tisíc dolarů. To je více než 3 miliony korun. Jak to ostatně u podobných aukcí bývá zvykem, jméno šťastného nového majitele není známé, podle dostupných informací šlo ale o soukromého sběratele z Asie. Doma teď má opravdovou lahůdku. Lahev Gautier Cognac 1762 je totiž mimo jiné i vůbec nejstarší lahev koňaku, jaká kdy byla prodaná v aukci. Je taktéž mimořádně vzácná, v současnosti totiž na světě existují už pouze tři lahve s takovým obsahem, přičemž všechny tři mají na sobě stále původní etiketu. „Lahev prodaná v aukci je největší z trojice a taktéž byla poslední k mání. Přezdívá se jí Grand Frère nebo Big Brother, tedy velký bratr. Jeho Malá sestra, francouzsky petite soeur, se nachází v archivu Gautier, a jeho Malý bratr, francouzsky petit frère, byl prodán na aukci v New Yorku v roce 2014," uvedli zástupci aukčního domu Sotheby’s.

LAHEV PRO LAHEV

D’Amalfi Limoncello Supreme

Nejdražší lahev na světě? Aktuálně je jí ta naplněná tradičním italským likérem Limoncello. Onu konkrétní lahev navrhl Stuart Hughes. „V jejím hrdle je zasazený jeden osmnácti a půl karátový diamant a tři 13karátové diamanty. Nejde sice o sběratelský kousek, přesto je bezkonkurenčně nejdražší," napsal o lahvi server The Collector. A na kolik že diamantová lahev přijde? Aktuálně je její cena 34 a půl milionu dolaru. V českých korunách jde o částku 737 milionů.

The Ley Diamante Pasion Azteca Platinum Tequila

Kdo chce vlastnit nejdražší lahev tequilly na světě, musí si připravit 3 a půl milionu dolarů, v přepočtu 74,7 milionu korun. Takovou cenu stanovili výrobci tequilly ze série The Ley Diamante Pasion Azteca Platinum. Astronomickou sumu opět vytvořila zejména lahev, byť i na alkoholu samotném si dali záležet. Na světě existuje pouze třiatřicet lahví, přičemž všechny jsou vytvořené ze zlata a platiny. Navrhl je mexický umělec Alejandro Gomez Oropeza. Cena podobných kousků samozřejmě v dalších letech ještě může vzrůst, vzhledem k limitovanému počtu lahví.

Henri IV Dudognon Heritage Cognac Grande Champagne

Zlato, platina a diamanty. Přesně tyto složky tvoří lahve šampaňského Henri IV Dudognon Heritage. Neméně zajímavý je jejich obsah, nápoj v nich zrál v sudech stovky let. Případný kupce podobné lahve za ní zaplatí jeden a půl až dva miliony dolarů, tedy zdruba 32 až 43 milionů korun.

Limitované lahve vodky Diva

Zatímco ceny některých vzácných lahví alkoholu určuje prvotně jejich vzácný obsah, na světě se nachází i skupina lahví, u kterých je spíš než to, co je vevnitř a k pití, ceněno to, co tvoří jejich vzhled. Tedy lahev samotná. Takovým případem je i speciální Swarovski lahev vodky Diva. Přesně uprostřed lahve je totiž vyrobená speciální dutina, ve které se nachází různobarevné Swarovski krystaly. Případný kupce takové lahve musí mít na účtu milion dolarů, aby si ji mohl pořídit.