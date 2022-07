Po nekonečných chvilkách jí manžel opravdu ruku pevně stiskl. „Pomyslela jsem si tehdy, že je to skvělé. Ale hned na to jsem se zděsila, co budu dělat,“ řekla vědkyně nyní na konferenci. Nejistota v ní ale dlouho nezůstala. Pustila se do rozsáhlého výzkumu, na jejímž konci k manželově léčbě využila přírodního zabijáka bakterií, a to bakteriofágy.

Děsuplná dovolená

Vše začalo na krásné dovolené o Dni díkuvzdání v roce 2015. Při plavbě po Nilu v Egyptě začal mít Patterson zničehonic obrovské bolesti břicha. Když na místní klinice nedokázali přijít na příčinu jeho problému, nechali ho odvézt do Německa. Tam mu našli v břiše absces o velikosti grapefruitu plný bakterií. Konkrétně organismů Acinetobacter baumannii, které jsou imunní vůči téměř všem antibiotikům.

Tyto bakterie jsou podle Světové zdravotnické organizace (WHO) číslo jedna na seznamu patogenů, na které je kriticky nutné nalézt co nejdříve antibiotickou léčbu. „Je to něco jako bakteriální kleptoman. Tato bakterie je opravdu dobrá v kradení genů antimikrobiální rezistence jiným bakteriím,“ sdělila Strathdeeová na konferenci.

Když se dozvěděla manželovu diagnózu, začala si uvědomovat, že je její muž mnohem nemocnější, než si původně myslela. Také jí došlo, že moderní medicína už nemá žádná další antibiotika k jeho léčbě.

S jeho zhoršujícím se stavem, se kterým doktoři nedokázali nic udělat, ho brzy převezli do jeho rodného města San Diega, kde doposud působil jako profesor psychiatrie. „S Tomem to bylo jako na kolotoči. Pár dní mu bylo lépe a pak se to zase podstatně zhoršilo. Po nějaké době u něho začalo docházet k multiorgánovému selhání. Byl natolik nemocný, že jsme o něj mohli přijít každým dnem,“ sdělil stanici CNN místní odborník na infekční onemocnění Robert Schooley, který je také dlouholetým přítelem manželů.

Jehla v kupce sena

Když Patterson stiskl zoufalé ženě ruku, vlil jí tím do žil nové odhodlání. I přes prvotní nejistotu brzy našla, co hledala. Nejistou naději v podobě výzkumu o léčbě bakterií pomocí bakteriofágů (zkráceně jen fágů), neboli virů, které jsou v přírodě přirozenými nepřáteli bakterií. „Fágy jsou všude. Přepokládá se, že jich jsou triliony a triliony. Jsou v půdě, ve vodě, v oceánech i v našich tělech, kde jsou strážci, kteří udržují počet bakterií pod kontrolou,“ vysvětlila Strathdeeová.

Čekal ji však těžký úkol. Aby tato léčba zabrala, musela najít ten správný virus, který zničí konkrétní bakterii, jenž zabíjela Pattersona. S nově nabitou vírou začala obepisovat vědce po celé zemi.

Jeden z nich jí okamžitě odpověděl. Texaský biochemik Ryland Young s fágy pracoval už celých 45 let a byl okamžitě rozhodnutý ženě pomoci. „Všeho jsme jednoduše nechali a bez nadsázky jsme čtyřiadvacet hodin denně a sedm dní v týdnu prověřovali stovky různých vzorků, abychom našli těch pár potřebných fágů,“ sdělil.

Pomoc od námořnictva

Zatímco texaská laboratoř byla v plném pracovním nasazení, Schooley se zaměřil na to, aby získal od Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) souhlas k injekčnímu podání virového koktejlu. Protože v USA doposud fágová terapie neprošla klinickým testováním, každý jednotlivý případ vyžaduje spoustu dokumentace. Oprávněně se proto všichni báli, že jim papírování vezme příliš mnoho drahocenného času.

Naštěstí žena, která v organizaci zvedla telefon, byla více než ochotná pomoci. „Žádný problém, potřebujete to a my to zařídíme,“ odpověděla bez váhání. Navíc Schooleymu řekla, že má přátele u námořnictva, kteří by jim s hledáním správného viru mohli pomoci.

Americké Námořní lékařské výzkumné středisko (Naval Medical Research Center) o kterém mluvila, má k dispozici celé banky virů shromážděných v námořních přístavech po celém světě. Tamní vědci také okamžitě začali okamžitě s hledáním. „A netrvalo dlouho, než našli několik kusů, které se zdály být proti bakterii aktivní,“ uvedla Strathdeeová.

Young a jeho tým v Texasu také slavili úspěchy. Našli čtyři fágy, které při testech Pattersonovu bakterii ničili. Jenže vyhráno zdaleka nebylo. Na řadu přišla podle odborníků ta nejtěžší část. Vymyslet, jak oddělit vítězné viry od bakteriální polévky toxinů, která po ničení při testech zůstala. „Tuto bakteriální břečku byste si do žil vstříknout nechtěli,“ vysvětlil Young a dodal, že by to bylo smrtelné.

Podle Schooleyho nebylo čištění fágů a jejich nitrožilní podání nikdy ve Státech dostatečně zdokonaleno. „Avšak jak Texas, tak námořnictvo, si daly práci a přišly na několik způsobů, jak je vyčistit natolik, aby je mohly bezpečně nitrožilně podat,“ sdělil.

Zázrak v přímém přenosu

Po třech týdnech neustálé práce do San Diega dorazil první vzorek od Younga a jeho týmu. Strathdeeová sledovala, jak ho manželovi vpichují do hnisem napuštěných abscesů v břiše. Nastalo mučivé čekání. „Začali jsme s abscesy, protože jsme nevěděli, co se stane. Nechtěli jsme ho zabít,“ vysvětlil Schooley. Neboť ale neviděli žádné vedlejší účinky a Petersonův stav se začal stabilizovat, pokračovali s terapií každé dvě hodiny.

O dva dny později dorazil vzorek od námořnictva. Tyto fágy už lékaři vstříkli přímo do Pattersonova krevního oběhu, aby zničili bakterie, které se rozšířily do zbytku těla. „Domníváme se, že je Tom první člověk, který ve Státech podstoupil intravenózní fágovou terapii při léčbě systémové superbakteriální infekce,“ uvedla Strathdeeová.

„O tři dny později Tom zvedl hlavu z polštáře a políbil ruku své dcery. Byl to zázrak,“ doplnila se štěstím v očích.

O sedm let později

Dnes je Patterson v důchodu, denně nachodí téměř pět kilometrů a společně se Strathdeeovou znovu cestují po celém světě. Dlouhý boj s bakterií si na něm však svou daň vybral. Trpí cukrovkou, má lehce poškozené srdce, nemá žádný cit v chodidlech a kvůli důsledkům abscesů má poškozená střeva a musí mít speciální dietu.

V radosti ze života mu to ale nijak nebrání. „Nestěžujeme si! Každý den je přece dar, ne? Moc dobře víme, jaké máme štěstí,“ svěřila se Strathdeeová divákům na konferenci.

Její studie ale pravděpodobně nezachránila pouze život jejího manžela. V budoucnu možná spasí ještě nespočet životů. Hrozba bakterií odolných vůči antibiotikům je totiž stále větší. „Odhaduje se, že do roku 2050 bude na infekci superbakterií umírat deset milionů lidí ročně, což je jeden člověk každé tři sekundy,“ prohlásila na konferenci epidemioložka.

Pár se proto nyní snaží lidem představit možnost léčby fágy. Manželé společně dokonce napsali memoár. Kniha s názvem Perfektní predátor: Boj vědkyně o záchranu manžela před smrtící superbakterií (The Perfect Predator: A Scientist's Race to Save Her Husband From a Deadly Superbug) vypráví celý jejich příběh v cestě za novou léčbou bakteriální infekce. „Nemyslíme si, že fágy někdy zcela nahradí antibiotika, ale budou jejich dobrým doplňkem. Ve skutečnosti dokonce mohou zlepšit účinnost antibiotik,“ dodala Strathdeeová. Pattersonův případ poprvé zveřejnila v roce 2017 v americkém žurnálu Antimicrobial Agents and Chemotherapy, čímž odstartovala novou fázi ve fágové terapii.

Společně se Schooleym také otevřela Centrum pro inovativní fágové aplikace a terapii (Center for Innovative Phage Applications and Therapeutics, IPATH), kde léčí nebo radí pacientům trpícím multirezistentními infekcemi. Schooley rovněž brzy začne s klinickým testováním fágů na smrtelně nebezpečnou bakterii Pseudomonas aeruginosa odolnou vůči antibiotikům, která napadá pacienty s cystickou fibrózou.

