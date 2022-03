Jeho bratr Vladimir, rovněž boxerská hvězda těžké váhy, pak ve společném rozhovoru dodal, že někteří z mužů i žen, kteří vyvezli své rodiny do relativního bezpečí na západ Ukrajiny, se nyní vracejí, aby se zapojili do obrany města.

„Odhadujeme, že v Kyjevě nadále zůstávají téměř dva miliony lidí a je velmi důležité zajistit pro ně poskytování služeb. V tuto chvíli máme elektřinu, topení, plyn, máme i vodu,“ sdělil Vitalij v anglicky vedeném rozhovoru agentuře Reuters v logistickém centru v Kyjevě, kde on a jeho pomocníci koordinují dodávky potravin a léků do obchodů a lidem, které boj uvěznil v jejich domovech. Dále pak poděkoval zemím za zaslání dodávek na Ukrajinu a odhadl, že Kyjev má dostatek životně důležitého zboží na další dva týdny.

Ruská armáda se přiblížila po těžkých bojích ke Kyjevu na západě a severozápadě a pokusila se o to i na východě a severovýchodě. Ukrajinští představitelé tvrdí, že jejím konečným cílem je obklíčit město s cílem zmocnit se jej.

V pátek se ruské síly přeskupovaly na severozápadě, satelitní snímky podle Británie ukázaly, že by to mohla být příprava k útoku na město, k němuž by mohlo dojít během několika dní. „Cílem je hlavní město Ukrajiny, cílem je Kyjev. A my jsme připraveni naše město bránit," řekl Vitali.

Když se boje blížily k okraji města, uprchly statisíce obyvatel Kyjeva na západ a přidaly se k milionům dalších Ukrajinců, nuceným opustit své domovy kvůli tvrdému bombardování.

Vladimir Kličko, jenž se přihlásil do ukrajinské záložní armády, oznámil, že někteří z mužů a žen se poté, co své rodiny dostali do bezpečí, vracejí do hlavního města. „Ano, máme spoustu uprchlíků, kteří odešli na západ, ale spousta se jich také vrací. Jak muži, tak ženy jdou bránit svou zemi. Tohle je náš domov, zůstáváme tady. Nikam neodcházíme,“ řekl. Podle Reuters se k místním obranným jednotkám na podporu ukrajinské armády připojily po celé zemi tisíce obyvatel.

Rusko nazývá své akce na Ukrajině „zvláštní vojenskou operací“ s cílem odzbrojit a „denacifikovat“ zemi. Popírá, že by se zaměřovalo na civilisty. Ukrajina a její spojenci však obviňují Moskvu z invaze, která způsobila humanitární katastrofu, při níž byly stovky civilistů zabity a miliony dalších vysídleny.

Ve městě Brovary, východně od Kyjeva, dál zůstávají vzdorovití obyvatelé, kteří si do metropole zajíždějí jen nakoupit jídlo. Dramatické záběry zveřejněné ve čtvrtek ukázaly, že kolona ruských tanků za městem se ocitla pod dělostřeleckou palbou, jež zřejmě zasáhla některá vozidla a jiná donutila ustoupit.

„Není tu žádná panika,“ řekla novinářům z Reuters Larisa Ugviyová z města Brovary poté, co si s manželem sbalila nákup do auta. „Snažíme se zůstat v klidu – něco si uvařit, poklízet, starat se o zvířáta, venčit je. Takže je všechno v pořádku. Život jde dál, nikdo nepropadá panice, nikdo. Věřte mi."