Agentura Reuters s odvolání na SOHR napsala, že v Baghúzu, kam se uchýlili poslední bojovníci IS s rodinami, se vzdalo 150 členů IS. Budou podle Reuters ve skupině asi 400 lidí, která má být z místa evakuována dnes. SOHR situaci v Sýrii sleduje z Británie a tvrdí, že má v terénu své informátory.

Agentura AP citovala zdroj ze SDF, podle nějž se dnes vzdalo 500 lidí včetně bojovníků IS. Kromě nich by mělo dnes z Baghúzu odjet dalších 200 lidí. Z vesnice bylo vidět odcházet desítky mužů, žen a dětí. Lidé ze SDF je prohledali a nechali nastoupit do přistavených nákladních aut.

Civilisté jako lidské štíty

Mluvčí SDF sdělila, že ofenziva proti Baghúzu se zpomalila, ale SDF se snaží členům IS zabránit dostat se mezi evakuované. Podle předchozích zpráv bylo nutné vojenský tlak na IS zmírnit, protože teroristé začali využívat civilisty jako lidské štíty.

Ofenziva začala v pátek po čtrnáctidenní pauze, která měla umožnit evakuaci civilistů. Místní zdroje odhadují, že na malém území v Baghúzu, pod nímž je řada jeskyní a tunelů, zůstaly řádově stovky radikálů z IS. Jen minulý týden oblast podle OSN opustilo na 13 tisíc lidí.

Koalice SDF oznámila zahájení konečného útoku proti IS krátce poté, co mluvčí SDF Mustafa Bálí popřel výrok amerického prezidenta Donalda Trumpa, podle něhož boje už skončily a SDF dobyla 100 procent území dříve ovládaného IS.

Trump už koncem loňského roku řekl, že považuje boj proti IS za skončený a že ze Sýrie stáhne všech 2000 amerických vojáků. Působí tam jako poradci a školitelé SDF. Nedávno nicméně Spojené státy oznámily, že v Sýrii i po stažení vojsk nechají asi 400 svých vojáků.