Jako drtivé popisují dnes britské listy vítězství Konzervativní strany premiéra Borise Johnsona ve čtvrtečních parlamentních volbách v Británii. Podle mnohých by to mohl být nejlepší výsledek konzervativců od voleb v roce 1987. Labouristé podle nich naopak utrpěli nejhorší porážku od roku 1935. Levicový bulvár Daily Mirror píše o "předvánoční noční můře", podle pravicového bulvárního listu Daily Express je výsledek voleb vítězstvím "pro Borise… a pro brexit".

Sčítání hlasů britských voleb | Foto: ČTK

O "drtivém vítězství" píše například list The Times. Pokud se odhady potvrdí, mohlo by jít podle něj o nejlepší výsledek konzervativců od voleb v roce 1987, do kterých stranu vedla Margaret Thatcherová. Pro labouristy by naopak čtvrtek mohl přinést nejhorší výsledek "za více než 80 let". Také podle bulvárního listu The Sun dosáhl "BoJo", jak premiérovi Johnsonovi přezdívá, "drtivého vítězství".