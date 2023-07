Putin na summitu v JAR? Vláda by ho musela nechat zatknout, rozhodl soud

ČTK

Jihoafrický soud dnes rozhodl, že vláda by musela nechat zatknout ruského prezidenta Vladimira Putina, pokud by dorazil na nadcházející summit rozvíjejících se ekonomik BRICS. Informoval o tom zpravodajský server EWN. Putin tento týden oznámil, že do JAR nepojede, předtím se ale dlouho spekulovalo, jak by vláda v Pretorii reagovala, pokud by se vládce Kremlu na summitu objevil. Na Putina totiž vydal Mezinárodní trestní soud (ICC) zatykač kvůli únosům ukrajinských dětí a Jihoafrická republika má povinnost se jeho rozhodnutím řídit.

Ruský prezident Vladimir Putin | Foto: Profimedia/AP/Kremlin Pool Photo/Mikhail Klimentyev