Italská vláda na druhý pokus? Liga a Hnutí pěti hvězd se dohodly na koalici

Italské populistické strany Liga a Hnutí pěti hvězd (M5S) se opět domluvily na vládní koalici. Informovala o tom agentura Reuters. Premiérem by měl být znovu Giuseppe Conte, kterého také prezident již pověřil sestavením vlády.

"Všechny podmínky pro společnou vládu Ligy a Hnutí pěti hvězd byly splněny, uvedli v odpoledním společném prohlášení předseda M5S Luigi Di Maio a vůdce krajní pravicové Ligy Matteo Salvini.

Guiseppe Conte již podle agentury ANSA předal prezidentovi seznam ministrů a pátek by měl nový kabinet složit přísahu.

Předchozí pokus zkrachoval na tom, že prezident Sergio Mattarella nesouhlasil se jmenováním euroskeptika Paola Savony na post ministra financí. Toho v nyní navrhovaném kabinetu nahradil téměř neznámý profesor ekonomie Giovanni Tria.

Conte, který sestavoval první verzi kabinetu Ligy a M5S, se následně vzdal čerstvě nabyté funkce předsedy vlády, přičemž prezident jmenoval ekonoma Carla Cottarelliho, aby sestavil úřednickou vládu.

Ukázalo se ale, že by neměla šanci na získání důvěry parlamentu, a Cottarelli navíc během vyjednávání zjistil, že by přece jen mohla vzniknout vláda politická. Po dohodě s prezidentem ustoupil do pozadí.