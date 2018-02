Vláda Nigérie přiznala, že ze školy v Dapchi bylo uneseno 110 dívek

S týdenním zpožděním vyšlo najevo to, co úřady v západní Africe dosud popíraly. Od minulého pondělí, kdy radikálové z hnutí Boko Haram vtrhli do budovy Vládní vědecké a technické koleje v Dapchi, chybí 110 z devíti set studentek.

Rodiče sestavili seznam nezvěstných. Původně jich bylo 105, nakonec se soupis rozrostl ještě o pět jmen. „Vláda zůstává po boku obětí,“ prohlásil prezident Muhammadu Buhari. „Nařídil jsem všem bezpečnostním orgánům, aby zajistily bezpečnost na školách a vrátily unesené dívky jejich rodinám.” Už v pátek Buhari naznačil, že zprávy o únosu nejspíš budou pravdivé, když si povzdechl: „Je to národní katastrofa. Je nám líto, že se to mohlo stát.“ Celý týden přitom federální vláda Nigérie tvrdila, že dívky uneseny nebyly, pouze se při útoku radikálů rozprchly a zase se najdou. Později dokonce úřady hlásily, že dívky byly osvobozeny. ČTĚTE TAKÉ: Africká a Evropská unie se dohodly na nouzové evakuaci migrantů z Libye Amsani Alilawan, učitel ze školy v Dapchi, kde k události došlo, uvedl, že armádní jednotka přestala oblast střežit, protože byla odvelena jinam. „Před měsícem odvezli všechny vojáky a nechali nás bez ochrany,“ řekl. Jeho slova potvrdil guvernér státu Yobe Ibrahim Gaidam, který oficiálně oznámil: „V Dapchi neměla armáda v době útoku žádné jednotky.” Agresoři z radikálního hnutí Boko Haram přijeli do města v pondělí večer a podle svědků zamířili rovnou do školy. Odtud se pak ozývala střelba. Studentky a učitelé vybíhali ven. Teprve po nějakém čase zasáhla armáda a s pomocí letectva útočníky zahnala. Ti však už stejně dosáhli svého a hodlali zmizet. ČTĚTE TAKÉ: OSN hlásí: dramaticky stoupl počet útoků na děti, ty slouží i jako zbraň Podle údajů listu Daily Trust byly unesené studentky převezeny do sousedního Nigeru, nebo se nacházejí kdesi v rozsáhlém pralese Sambisa, kde mají radikálové své základny. Rodiče dívek vyzývají vládu k urychlené reakci. Ti nejzoufalejší z nich se pokusili obklíčit kolonu guvernéra, ale bezpečnostní síly je rozehnaly. Nigerijský ministr informací Lai Mohammed následně vydal prohlášení: „Chceme Nigerijce ubezpečit, že při pátrání po těchto dívkách nezůstane kámen na kameni.“ Veřejnost však policii nedává velkou naději.

Autor: Michal Bystrov