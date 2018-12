Vláda pohrdá parlamentem, usnesli se britští poslanci. Poprvé v dějinách

Hlasování o usnesení prohrál menšinový kabinet britské premiérky Theresy Mayové poměrem 311 hlasů ke 293. Podle tamních novinářů je to vůbec poprvé v dějinách Británie, co poslanci dospěli k závěru, že se vláda, respektive její členové, dopustila pohrdání parlamentem.

Zákonodárný sbor vládě zazlívá, že dosud nezveřejnila úplnou právní analýzu brexitové dohody. V pondělí totiž publikovala jen asi 50stránkové shrnutí tohoto dokumentu a to navzdory tomu, že si opozice zpřístupnění celého stanoviska vynutila jiným úspěšným hlasováním ve sněmovně. Bezprostředně po úterním hlasování vláda avizovala, že zveřejní celé znění dokumentu.

The moment Theresa May’s Government became the first in history to be held in contempt of Parliament - by a majority of 18 pic.twitter.com/jgMUWcrbsw