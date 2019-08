Nové pravidlo, které avizoval úřadující ministr vnitřní bezpečnosti Kevin McAleenan, by mělo začít platit od pátku za 60 dní. Podle ministerstva je maximální lhůta dvaceti dnů, po něž mohly být dosud rodiny migrantů s dětmi zadržovány, důvodem, proč se zvyšuje počet lidí, kteří nelegálně přecházejí jižní hranici Spojených států.

Úředníci ministerstva vnitřní bezpečnosti tvrdí, že mnozí migranti s sebou berou své děti do USA schválně jako pojistku toho, že budou z detence po krátké době propuštěni. Podle nových pravidel by mohly úřady rodiny s dětmi zadržovat až do rozhodnutí soudu o jejich žádosti o azyl, což může podle agentury Reuters trvat i několik měsíců.

Americká unie občanských práv (ACLU) už nové opatření odsoudila. "Vláda by neměla věznit děti a určitě by neměla usilovat o to, aby více dětí trávilo ve vězení delší dobu," uvedla. Mexické ministerstvo zahraničí vyjádřilo znepokojení nad avizovaným opatřením. Uvedlo, že bude uvažovat o právních krocích, které by proti němu mohlo podniknout.

Migrační otázka v centru pozornosti

Trump dal už v roce 2016 během volební kampaně najevo, že migrační otázku považuje za stěžejní bod svého politického programu. Zavázal se tehdy i k razantním krokům, které proud přistěhovalců především ze středoamerických států zastaví. V minulých týdnech americká vláda oznámila řadu opatření, která zpřísňují pravidla v oblasti azylové a migrační politiky.

Ministerstvo vnitřní bezpečnosti udává, že za posledních deset měsíců pohraničníci zadrželi na jižní hranici USA nebo odmítli umožnit vstup do země zhruba 475 tisíc lidí, kteří byli součástí rodinné skupiny.