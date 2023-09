Hodně článků z poslední doby věnovaných vůdci slovenské strany Smer Robertu Ficovi připomíná, že se stal v dubnu 1986 členem Komunistické strany Československa (KSČ), což má ilustrovat jeho výrazný oportunistický pragmatismus.

Současně se ve veřejném prostoru znovu vynořilo jméno Mikuláše Dzurindy, jednoho ze zakládajících členů Kresťanskodemokratického hnutia z roku 1990 a bývalého slovenského premiéra z let 1998 až 2006, jenž se hodlá Ficovi postavit ve volbách jako soupeř.

PŘEHLEDNĚ: Vše důležité o slovenských volbách. Kdo je kdo a jak volit z Česka

Není to také tak dávno, co ve veřejném prostoru výrazně zarezonoval střet někdejších premiérů České a Slovenské republiky Václava Klause a Vladimíra Mečiara s mladými reportéry slovenské televize RTV – která oba bývalé politiky pozvala u příležitosti 30. výročí vzniku Slovenské republiky do brněnské vily Tugendhat, aby zavzpomínali na rozdělení federace.

To vše svědčí o tom, že začátek 90. let představuje stále živé politické téma a že jména jeho tehdejších aktérů mají dodnes dopad na politické dění i celospolečenskou diskusi. Deník proto přibližuje příběhy půltuctu slovenských politiků, kteří na začátku 90. let patřili mezi ty nejvýraznější.

Fedor Gál

Dnešní mladé generaci bude jméno spoluzakladatele politického hnutí Verejnosť proti násiliu už asi neznámé, dost možná podobně jako jméno onoho hnutí. A že tento politik byl i jedním z původních spolumajitelů licence televize Nova, nebude vědět ani leckterý pamětník. Přesto nebo právě proto ale stojí jméno Fedora Gála za připomenutí.

Fedor Gál v roce 2019Zdroj: Wikimedia Commons, Peter Tkac from Brno – Brno Nehajluje, CC BY-SA 2.0

Hnutí Verejnosť proti násiliu (VPN) založil spolu s Milanem Kňažkem ještě během listopadové revoluce v roce 1989, hnutí hrálo na Slovensku podobnou roli jako v Česku Občanské fórum, tedy představovalo narychlo zformovanou občanskou politickou platformu vystupující v opozici vůči tehdy ještě monopolně vládnoucí KSČ a formulující požadavky protestujících občanů.

Před 30 lety se Češi a Slováci probudili v jiném státu. Na hranici šlo o problém

Gál, který vedl Koordinační centrum VPN, se později stal předsedou tohoto hnutí a poradcem federální vlády. V červnu roku 1992 však středová politická hnutí propadla v obou republikách tehdejší federace ve volbách, kde v české části federace zvítězila přesvědčivě Občanská demokratická strana (ODS) s předsedou Václavem Klausem a na Slovensku Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS) v čele s Vladimírem Mečiarem.

ODS šla přitom do voleb s heslem „Buď funkční federace, nebo pokojné rozdělení Československa na dva samostatné státy“, HZDS žádalo „svrchovanost a mezinárodní subjektivitu pro Slovensko“ – přičemž zastávalo názor, že tento požadavek lze s existencí společného státu sloučit.

Pro Gála to znamenalo konec vrcholné politické kariéry. V jednom z posledních rozhovorů, otištěném v září 2023 v časopise Euro, označil Vladimíra Mečiara za předvoj „všeobecně bujícího radikálního populismu“ s tím, že do tohoto vlaku naskočil i Robert Fico a jeho lidé. Také uvedl, že téměř polovina Slováků má ve své „kulturní DNA inklinaci k autoritám a k silné ruce“.

Milan Kňažko

Do českého povědomí se politické působení populárního slovenského herce Milana Kňažka zapsalo zejména větou „Prepáčtě, prší“. Kňažko tak v roce 1992, kdy už působil jako místopředseda Mečairova hnutí HZDS, reagoval poté, co spolu s Mečiarem opouštěl ve večerním dešti brněnskou vilu Tugendhat, kde probíhaly rozhovory o další budoucnosti federace.

Novinářům čekajícím u aut politiků nejdříve sdělil, že se v zásadě dohodlo konstituování federálních orgánů, a na otázku, zda by tedy mohl charakterizovat jejich strukturu, odpověděl právě onou větou, jež se stala legendární (přičemž dnes je zřejmé, že ve vile Tugendhat se daleko spíše domlouvaly praktické detaily toho, jak federaci rozdělit, než to, jak v její existenci pokračovat).

Milan Kňažko v roce 2014Zdroj: Wikimedia Commons, AngryBiceps, CC BY 3.0

Milan Kňažko se do aktivní politiky zapojil podobně jako řada českých herců přímo během listopadové revoluce, v níž mnozí populární umělci využili své popularity k tomu, aby širokou veřejnost seznámili s požadavky svobodných voleb, svobody slova a všeobecné demokratizace života v tehdejším Československu.

„Pomáhal rozjet politickou změnu a v prvních dnech obětavě moderoval bratislavské demonstrace za odchod komunistického režimu,“ uvedl o něm v roce 2021 na webu Hlídací pes někdejší spoluzakladatel a mluvčí Občanského fóra Jan Urban.

Poté, co se do politiky aktivně zapojil také Vladimír Mečiar, jenž se v polovině ledna 1990 stal za VPN ve slovenské vládě ministrem vnitra (byl jím do června 1990), se Kňažko stal dočasně jedním z jeho nejbližších spojenců. Když Mečiar po červnových volbách v roce 1990 získal post slovenského premiéra, byl více než dva roky členem jeho dvou slovenských vlád, v první vládě coby ministr mezinárodních vztahů Slovenské republiky v rámci federace, ministr zahraničních věcí SR v rámci federace, ve druhé jako místopředseda. Názorově se s Mečiarem rozešel až na jaře 1993.

Havel odstoupil z funkce prezidenta a rozpad Československa už nešlo zastavit

V politice později působil ještě jako ministr kultury v letech 1998 až 2002 v první vládě Mikuláše Dzurindy. Po neúspěšných kandidaturách na slovenského prezidenta a na primátora Bratislavy se z politického života stáhl a vrátil se k herectví. V roce 2021 zažaloval Fedora Gála za to, že ho ve své vzpomínkové knize z roku 2017 označil za „poslušného vykonavatele Mečiarových pokynů a jednoho ze zakladatelů mečiarismu na Slovensku“.

Vladimír Mečiar

Vladimír Mečiar vstoupil do politiky v 60. letech. Mezi roky 1962 až 1970 byl členem KSČ, z níž byl vyloučen pro nesouhlas s invazí vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968. V roce 1990 zastával funkci ministra vnitra a životního prostředí Slovenska, do které ho jako nestraníka a neznámého právníka nominovalo hnutí VPN. Po volbách v roce 1990 se stal předsedou vlády Slovenska v rámci ČSFR.

Vladimír MečiarZdroj: ČTK

Začátkem roku 1991 se ale dostal do sporu s vedením VPN a parlament ho z funkce slovenského premiéra odvolal. Mečiar následně vytvořil v hnutí křídlo VPN-Za demokratické Slovensko, jež se stalo předchůdkyní jím založeného HZDS, jehož se stal předsedou.

Po volbách v roce 1992, ve kterých na Slovensku HZDS zvítězilo, se stal v červnu 1992 znovu slovenským premiérem, nejdříve v rámci federace a po jejím rozdělení i premiérem samostatné Slovenské republiky.

V roce 1994 však byla jeho vláda odvolána a nastoupil kabinet Jozefa Moravčíka. Po volbách koncem roku 1994, v nichž Mečiar zvítězil, byl opět až do roku 1998 premiérem.

Komunisté vzali lvovi korunu a Slovákům kříž. Před 60 lety se změnil státní znak

S jeho vládou se pojí řada kriminálních kauz: v srpnu 1995 došlo k únosu Michala Kováče mladšího, syna tehdejšího slovenského prezidenta, do rakouského Hainburgu, přičemž mezi hlavní podezřelé patřila slovenská tajná služba SIS. Spojka korunního svědka únosu Róbert Remiáš následně v dubnu 1996 uhořel při výbuchu auta v Karlovej Vsi.

Pachatele Mečiar v roce 1998 amnestoval. V důsledku tohoto i dalších autoritativních kroků ho západní média začala označovat za Lukašenka na Dunaji a Slovensku hrozila mezinárodní izolace. Ačkoli HZDS uspělo i ve volbách z roku 1998, nebylo schopné sestavit koalici, a novým premiérem se tak stal Mikuláš Dzurinda z opozice.

Zdroj: Youtube

Když bylo ve středu 30. září 1998 už zřejmé, že Mečiarovi se ani přes vítězství HZDS vládu znovu sestavit nepodaří, protože z jeho dosavadních koaličních partnerů se jedna strana už vůbec nedostala a druhá nedostala ani 10 procent, vystoupil Mečiar večer v televizi STV v tehdejší pravidelné relaci Ako ďalej, pán premiér, kde s ním vedla rozhovor šéfka zpravodajství Hana Pravdová.