„Vracel jsem se domů z večírku trochu opilý. A vedle dveří mého domu mě jiný chlap, také opilý, požádal o oheň,“ vyprávěl Nikolajev. „Začali jsme se hádat a poprali jsme se. On mě udeřil i já jeho a ukázalo se, že zemřel,“ dodal. Tvůrce filmu ujistil, že při vraždě neměl v úmyslu svou oběť sníst. Tato myšlenka ho napadla až při rozřezávání těla a manipulaci s masem.

Vlákal studenta do domu, tam ho rozřezal. Video s vraždou zveřejnil na internetu

„Co jsem měl dělat? Odtáhl jsem ho do koupelny, svlékl ho a začal ho porcovat,“ pokračoval ve vyprávění. Teprve když mu oddělil hlavu a končetiny od těla, uvědomil si, že jeho zvědavosti sníst zavražděného muže nic nebrání. „Najednou mě něco napadlo a řekl jsem si, že ho zkusím sníst,“ sdělil. „Uřízl jsem mu kus masa ze stehna a uvařil ho,“ popisoval děsivý čin a dodal: „Zkusil jsem to, nechutnalo mi to, tak jsem to nakrájel a usmažil na pánvi.“

Zdroj: Youtube

Tím jeho šokující chování neskončilo. Nikolajev se dále svěřil, že pak dal část lidského masa svému známému, který ho odnesl domů své rodině. „Vzal to domů a dal to své ženě. Udělala k tomu knedlíky, sama něco snědla a část dala svým dětem. Nevěděli, co to je. Řekl jsem jim, že je to klokan,“ vyprávěl Nikolajev s úsměvem. „Tady v okolí klokany nemáme, takže to nemohli poznat,“ dodal.

Dopaden kvůli prodeji lidského masa

Vladimiru Nikolajeviči Nikolajevovi nestačilo, že nechutně obelhal své známé, a rozhodl se své psychopatické počínání ještě znásobit. Na otevřeném trhu prodal asi pět kilogramů lidského masa, přičemž opět tvrdil, že se jedná o klokaní. Za vydělané peníze si nakoupil alkohol.

Ačkoliv první vražda byla dle jeho slov „spíše nešťastná náhoda“, svou druhou oběť si již vybral úmyslně mezi svými známými. I její maso se rozhodl prodávat, tentokrát jej nazýval „odřezky ze sajgy“. A právě jeho úchylná nenasytnost a hamižnost se mu stala osudnou.

Jedna žena si všimla neobvyklé chuti masa a odnesla ho k lékaři na vyšetření, kde se zjistilo, že obsahuje lidskou krev. Doktor okamžitě kontaktoval policii a krátce nato byl Nikolajev ve svém domě zatčen, napsal britský deník Daily Mail s odkazem na dokument. Muž se ke svým činům přiznal.

Říkal si Rambo a měl odpornou zálibu. Alexandr Byčkov své oběti jedl

Popírat je nemělo příliš smysl. Policisté totiž při prohlídce domu nalezli na sporáku pánev s pečeným lidským masem. Také v troubě byl připravený kanibalský pokrm. Venku na balkóně pak měl uskladněné další části těl, které zabalil do sněhu.

Šokující byl i soudní proces s kanibalem. Před vynesením rozsudku Nikolajev řekl, že kdyby nebyl dopaden, pokračoval by v pojídání lidí dál. U soudu také zaznělo, že žertoval s vyšetřovateli a požádal je, aby mu uvařili večeři z pozůstatků, které objevili na jeho balkóně.

Celému děsivému případu se také věnovala americká spisovatelka Sondra Londonová ve své knize True Vampires: Blood-Sucking Killers Past and Present.

Vyvázl trestu smrti

Novočeboksarský lidožrout byl za hrůzný čin odsouzen k trestu smrti. Jenže fatální forma trestu byla v Rusku v roce 1999 zrušena, a tak Nikolajev dostal doživotí za mřížemi. Nyní dožívá své zbývající dny v nechvalně proslulé trestanecké kolonii na dietě, sestávající převážně z polévky a chleba. Navíc jsou ve věznici K-6 odsouzení drženi v izolovaných celách a během dne nesmějí odpočívat ani sedět na kavalci.

Rodina jako z hororu. Manželé brutálně znásilňovali a vraždili. I vlastní děti

Nemazlí se s nimi ani dozorci věznice, známé jako Černý delfín. Jméno místo dostalo podle sochy, jež vytvořili vězni před hlavním vchodem. Ostraha má totiž jedinečnou formu eskortování trestanců. Jsou drženi ohnutí v pase, zatímco dozorce jim drží spoutané ruce za zády, výše než jsou boky. V této poloze je vězeň absolutně bezmocný, nemůže pozorovat své okolí ani na nikoho jiného zaútočit. Když vězeňský dozorce vydá vězňům nějaký příkaz, musí odpovědět slovy „ano, pane“.