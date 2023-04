Známý ruský bloger Vladlen Tatarskij zemřel v neděli večer po výbuchu bomby v petrohradské kavárně, kde přednášel veřejnosti. Je to zřejmě již druhý atentát na osobnost úzce spojenou s válkou na Ukrajině. Čtyřicetiletý bloger konflikt vášnivě podporoval a mnohokrát kritizoval ruské vedení. Putin je podle něj v invazi příliš měkký. Jeho smrt nyní Rusko vyšetřuje jako vraždu, kvůli níž zadrželo 26letou ženu. Ta Tatarskému údajně předala bombu, která ho zabila.

Ruské úřady v pondělí dopoledne zadržely 26letou protiválečnou aktivistku Darju Trepovovou, informuje stanice CNN. Mladá žena je podle nich zapletena do nedělního výbuchu, který zabil v Rusku oblíbeného válečného blogera Vladlena Tatarského, vlastním jménem Maxima Fomina. Na akci v petrohradské kavárně mu předala sošku, jež byla pravděpodobně smrtící bombou.

Krabici s bustou Tatarského údajně někdo o několik minut později na dálku odpálil. Ženu si pamatuje pár účastníků akce. „Seděla u nás u stolu, viděl jsem ji jen zezadu. Když mu darovala figurku, šla si sednout k jinému stolu dál u okna a u nás si zapomněla telefon,“ vzpomínal jeden z nich.

Jakou roli žena ve smrti blogera hrála a zda odešla ještě před útokem, stále není jasné. „Když došlo k výbuchu, všichni spěchali k východu. Já jsem dívku viděl jen do okamžiku, kdy dárek předala. Vypadala jako obyčejný člověk,“ řekl další svědek. Stanici CNN, která o svědectví informovala, se toto vyjádření nepodařilo nezávisle ověřit.

Výbuch údajně zranil alespoň 32 lidí. Deset z nich je ve vážném stavu, odkazuje se stanice na ruské ministerstvo zdravotnictví.

Videa zveřejněná na sociálních sítích ukazovala výbuch a zraněné lidi na ulici. Ze situace nebylo hned jasné, kdo je za útok zodpovědný. V pondělí ovšem ruské ministerstvo vnitra zveřejnilo seznam lidí, jež v souvislosti s incidentem hledá. Mezi nimi byla i Trepová, kterou následně dopadli. „Je podezřelá z vraždy válečného zpravodaje Vladlena Tatarského,“ uvedla agentura TASS.

Bloger v kavárně vystupoval jako host proválečné skupiny Cyber Front Z, která si prostory pronajímala od šéfa Wagnerovců Jevgenije Prigožina. V podniku podle nich došlo k teroristickému útoku.

„Upřímnou soustrast rodinám a přátelům obětí. Samostatnou soustrast vyjadřujeme všem, kteří znali skvělého válečného zpravodaje a našeho dobrého přítele Vladlena Tatarského. Nyní spolupracujeme s orgány činnými v trestním řízení a doufáme, že všichni viníci budou potrestáni," uvedli.

Ruské válečné blogery zpráva o Tatarského smrti šokovala. „Byl v těch nejintenzivnějších místech speciální vojenské operace a vždy z ní vyšel živý. Válka ho ale nakonec dostihla v petrohradské kavárně,“ prohlásil Semjon Pegov, který informuje o válce pod jménem War Gonzo.

Kdo byl Vladlen Tatarskij

Tatarskij, vlastním jménem Maxim Fomin, se narodil v Donbasu, průmyslovém srdci Ukrajiny. Zamlada pracoval v dole jako horník, ale to mu nestačilo. Vrhl se proto na podnikání v nábytkářství. Když se dostal do finančních potíží, rozhodl se porušit zákon a vyloupit banku, za což ho soud poslal do vězení.

Podle stanice Sky News z něj ovšem v roce 2014 utekl. V té době, jen několik týdnů poté, co Moskva anektovala ukrajinský Krym, zachvátilo Donbas separatistické povstání. Tatarskij se okamžitě přidal k separatistům. Brzy poté se stal vojenským blogerem a v Rusku se proslavil svou horlivou proválečnou rétorikou.

Mezi Rusy byl známý především svými vyhraněnými názory. Kritizoval ruské vojenské velitele i prezidenta Vladimira Putina. Především za to, že jsou podle něj příliš měkcí a měli by mít drsnější přístup.

Rusko podle něj mělo útočit na civilisty

Jedním z jeho nejkontroverznějších výroků byla podpora útoků na ukrajinskou infrastrukturu, které by podle něj vedly k větším ukrajinským obětem. Ukrajinu pravidelně označoval za teroristický stát a aktivně podporoval její porážku.

Nejvíce se ovšem proslavil zejména poté, co v loňském roce zveřejnil vyhraněné video natočené v Kremlu. „A dost. Porazíme všechny, zabijeme všechny, okrademe všechny, které budeme potřebovat. Tak, jak se nám to líbí. Bůh s vámi,“ řekl tehdy u příležitosti slavnosti pořádané Putinem, který v té době vyhlašoval ruskou anexi čtyř částečně okupovaných oblastí Ukrajiny. Tento akt řada zemí považovala za nezákonný.

Vojenští blogeři hrají v Rusku podle stanice BBC stále významnější roli v šíření informací o invazi na Ukrajinu. Jsou to lidé s armádní minulostí, kteří mají téměř volnou ruku ve svých proslovech a zprávách.

Tatarskij se mohl chlubit více než 560 tisíci sledujících na Telegramu a byl jedním z nejvýznamnějších vojenských blogerů, kteří obhajovali ruské válečné úsilí.

Ruské tajné služby o plánech věděly

Kdo stojí za výbuchem, stále není zcela jasné. Šéf Wagnerovců v neděli prohlásil, že kyjevský režim z vraždy vinit nebude. Denis Pušilin, Moskvou dosazený představitel okupované Doněcké provincie, ovšem bez důkazů prohlásil, že za útokem stojí Ukrajina. „Byl zákeřně zabit. Teroristé nemohou jednat jinak. Kyjevský režim je teroristický režim. Je třeba ho zničit, není jiný způsob, jak ho zastavit,“ řekl.

Ruský protiteroristický výbor (NAK) pak v pondělí uvedl, že útok naplánovaly ukrajinské rozvědky v součinnosti se spolupracovníky vězněného ruského opozičního představitele Alexeje Navalného. Ukrajina ale svou účast v útoku ihned popřela.

Podle televize RBK navíc ruská tajná služba věděla, že se vražda Tatarského plánuje. Tím, že jeho smrti nezabránila, si od veřejnosti vysloužila přísnou kritiku.

Vnitřní konflikty v Rusku

Podle poradce ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Mychajla Podoljaka je jen otázkou času, než Rusko pohltí domácí terorismus. „Je to jako prasknutí abscesu,“ napsal na twitteru. „Pavouci ve sklenici se navzájem požírají,“ prohlásil o situaci.

Tatarského smrti předcházelo zabití Darji Duginové, dcery prominentního ruského ideologa. Žena zemřela loni v srpnu, když jí vybuchlo auto nedaleko Moskvy. S výroky o vnitřních rozkolech souhlasí i Prigožin, podle kterého může za obě vraždy skupina radikálů, kteří nejsou spojení s vládou ani s Ukrajinou.