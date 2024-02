Luxusní vlaková cesta pouštní krajinou. Přesně takové se lidé dočkají příští rok v Saúdské Arábii. Země chce přitáhnout co nejvíce turistů a jedním z největších lákadel se má stát luxusní vlakový noční spoj. Soupravy se už vyrábějí, arabská obdoba Orient Expressu nazvaná Pouštní sen by měla vyjet příští rok.

Po kolejích v Saúdské Arábii se bude v budoucnu prohánět jeden z nejluxusnějších vlaků světa po vzoru Orient Expressu.. | Foto: Shutterstock

Seznam luxusních vlakových spojů, které svým vybavením připomínají spíše pětihvězdičkový hotel na kolejích, se od příštího roku rozroste. O nejnovějším přírůstku mluví jeho tvůrci jako o vlaku, který bude svým cestujícím evokovat legendární Orient Express. Jmenovat se má Pouštní sen (Dream of Desert) a jeho trasa povede napříč Saúdskou Arábií.

Arabský Orient Express. To je luxusní vlak Pouštní sen:

Zdroj: Youtube

Spuštění noční vlakové linky plné prvotřídních přepychových kupé je součástí snah arabské země o povzbuzení turistického ruchu. Saúdská Arábie se totiž rozhodla stát v oblasti cestovního ruchu konkurentem populárních Spojených arabských emirátů a podle toho také v posledních letech přináší stále nové turistické vymoženosti. Podle prohlášení saúdskoarabského ministra dopravy Saleha Al-Jassera to bude vůbec poprvé, co bude podobná exkluzivní souprava jezdit v regionu Blízkého východu a Severní Afriky, uvedl web Saudi Gazette.

Vlak by měl poprvé vyjet v listopadu 2025 s tím, že místa si bude možné začít rezervovat koncem letoška. „Spoj bude směřovat z hlavního města Rijádu do Al Qurayyatu, který se nachází blízko hranice s Jordánském. Trasa dlouhá 1 300 kilometrů se potáhne přes ohromující pouštní krajinu Saúdské Arábie,“ shrnula známé informace stanice CNN.

Skutečně orientální Orient Express

K jízdě má ovšem spíše než dechberoucí výhledy na ubíhající okolní krajinu nalákat vnitřní vybavení vlaku. „Souprava se bude skládat ze 40 luxusních kupé, rezervovat si bude možné jednu nebo dvě noci ve vlaku s maximální kapacitou 82 cestujících,“ napsala CNN.

Orient Express oživily i jiné společnosti:

Legendární Orient Express se vrací na koleje. Nabídne atmosféru Itálie 60. let

Linku budou provozovat státní saúdskoarabské železnice. Výstavba vagonů už začala, na starosti ji má italská společnost Arsenale, která se podle webu Saudi Gazette specializuje právě na stavbu interiérů luxusních vlaků či hotelů. Generální ředitel firmy Paolo Barletta poodhalil, že vlak bude připomínat jízdu luxusním Orient Expressem, ovšem s přihlédnutím k saúdskoarabským tradicím a designu. „Počáteční fáze výroby vozů Dream of Desert nedávno začaly a my se nemůžeme dočkat debutu našeho prvního vlaku v arabském království,“ poznamenal Barletta.

Zástupci Saúdské Arábie při podepisování memoranda se společností Arsenale navíc naznačili, že aby mohli cestující Pouštního snu lépe objevit také další krásy země, plánují vybudovat návazné luxusní spoje do jiných částí státu. Cena jízdného zatím není stanovena.



Nahrává se anketa …

Sladký život ve vlaku

Jak už Deník psal dříve, cestování vlaky - zvláště pak nočními spoji - v posledních letech nabírá na popularitě. A tak jak roste počet nočních vlakových linek pro „běžné“ smrtelníky, plánovaný saúdskoarabský luxusní spoj je jen dalším důkazem, že se na tratě ve velkém stylu vracejí také soupravy, jejichž hlavním cílem není pouze přepravit lidi z bodu A do bodu B, ale především jim dopřát zážitek z cesty samotné.

V letošním roce by měl poprvé na koleje vyjet slibovaný vlak italských společností Arsenale a Accor nazvaný Orient Express - La Dolce Vita. Inspirace vlakovým spojem, jež proslavila spisovatelka Agatha Christie ve stejnojmenném detektivním příběhu ze série knih o soukromém očku Poirotovi, i zde čiší přímo z názvu.

První informace o jeho vzniku provozovatelé zveřejnili před třemi lety. Původně měl svou debutovou cestu absolvovat už loni, nakonec se jeho premiéra posunula na letošek. Jezdit má na šesti trasách napříč celou Itálií. Interiér luxusních kupé je stylizovaný do období 60. let minulého století. „Restaurační vůz nabídne pětihvězdičkový zážitek, jehož součástí bude pití oceňovaných italských vín a pochutnávání na pokrmech ve stylu haute cuisine,“ informovala už dříve CNN.

Podívejte se, jak má vypadat nový Orient Express:

Zdroj: Youtube

Podle oficiálního prohlášení společnosti Accor si místenky na jízdy na příští rok lze už rezervovat. „Ceny jízdenek začínají na 2 500 eurech za osobu a noc v kupé typu deluxe, a na 3 700 eurech za osobu a noc v kupé typu suite,“ uvedli zástupci společnosti Accor. (V přepočtu se jedná o ceny 62-92 tisíc korun.)

Tvrdé probuzení

Další vlak, který nese název Orient Express a rovněž slibuje luxusní jízdu, pak vyrazí na koleje v létě. Souprava Venice Simplon-Orient-Express, A Belmond Train pojede v červnu z Paříže do italského Portofina. Jízda potrvá necelých 24 hodin. „Pasažéři se pak ubytují na dvě noci ve slavném hotelu Splendido v Portofinu,“ nastínila CNN.

Zážitkem ale samozřejmě má být už samotná jízda ve vagonech ve stylu art deco. Každý z pokojů byl inspirován některým z hlavních evropských měst. „Menu podávaná v jídelním voze připraví michelinský šéfkuchař Jean Impert a popíjení v restauraci obohatí poslech vystoupení pianisty nebo swingové kapely,“ zmínila CNN.

Cena jízdenky za jednu osobu a tři noci (jedna ve vlaku, dvě v hotelu), začínají na sumě přibližně 7 900 eur (197 tisíc korun). Luxusní únik z reality však skončí tvrdým probuzením, neboť vlak jede jen jednosměrně a cestu zpátky si už budou muset účastníci tohoto zájezdu zařídit sami.

Vlak, který nikam nejede

Svět přepychového cestování v těchto týdnech uchvacuje ještě jeden luxusní vlak. Tento je ale opravdu speciální, protože nikam nejede. Jmenuje se Kruger Shalati: The Train on the Bridge a jde o vlakovou soupravu přestavěnou na exkluzivní hotel v africkém Krugerově národním parku. „Nabízí 24 moderních suit s balkony a bazénem, z nichž je výhled na řeku Sabie. Tento vlak snoubí luxusní ubytování s výhledem na divočinu,“ uvedla CNN.

Unikátní hotel Kruger Shalati:

Zdroj: Youtube

I tento netradiční hotel v sobě nese odkaz na bohatou železniční historii. „Kdysi byly vlaky pro přístup turistů do Krugerova národního parku nezbytné. Na stejném mostu, kde nyní stojí odstavený vlak přestavěný na ubytovací zařízení, dokonce dávné linky zastavovaly na noc. V 70. letech ale vznikla nová železnice, která linku Selati a železniční most, přes který jezdila, poslala do důchodu,“ vysvětlila CNN.