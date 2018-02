Vlak s kongresmany USA se srazil s popelářským vozem. Řidič zemřel

K nehodě došlo krátce před polednem místního času ve Virginii u obce Crozet, jež se nachází přibližně 180 kilometrů jihozápadně od Washingtonu.

Vlak, který vezl senátory a členy Sněmovny reprezentantů i jejich asistenty a rodinné příslušníky, mířil do města White Sulfur Springs. V něm se totiž během následujících tří dní bude konat konference republikánů.

We're fine, but our train hit a garbage truck. Members with medical training are assisting the drivers of the truck. pic.twitter.com/0I9jOwHTmb