Pětatřicetiletý muž se pokusil jednu z cestujících vlaku v americkém státě Pensylvánie znásilnit ve středu 13. října kolem jedenácté večer. Nakonec byl díky zásahu zaměstnance přepravní společnosti zadržen při činu. Teď čelí obvinění ze znásilnění a napadení. Podle informací, které poskytla místní policie, ostatní cestující nezasáhli a oběti sexuálního násilí nijak nepomohli. Někteří si údajně měli napadení točit na mobilní telefony.

Žena byla napadena na lince Market-Frankford ve vlaku společnosti SEPTA. Souprava měla namířeno směrem na město Upper Darby.

„Napadení zpozoroval zaměstnanec společnosti SEPTA a zavolal pomoc. Umožnil tak zaměstnancům okamžitě zareagovat a podezřelého zadržet,“ uvedl podle americké televize NBC News v prohlášení Andrew Busch, mluvčí společnosti SEPTA.

Bystanders who filmed Pennsylvania train rape could be charged https://t.co/lpys2cpCc2 — The Independent (@Independent) October 20, 2021

Druhá šance

Zadržený muž byl později podle policie v Upper Darby identifikován jako pětatřicetiletý Fiston Ngoy. Záznam z kamer ve vlaku zachytil celý incident. Díky tomu mají policisté dostatek důkazů, aby mohli Ngoye obvinit.

Podle informací serveru The Independent byl Ngoy již dříve ze země téměř vyhoštěn a to poté, co spáchal trestný čin a měl propadlé studentské vízum. Na to do USA v roce 2012 přijel legálně z Konga. Byl také několikrát zadržen, například za držení návykových látek. V roce 2017 se přiznal k sexuálnímu napadení, za které si odseděl ve vězení 120 dní, s devítiměsíční podmínkou. V následujícím roce se pak rozhodovalo o jeho vyhoštění, soudce se však rozhodl mu dát druhou šanci - údajně nešlo o tak závažný čin.

Ngoy zůstává ve vězení, kauci ve výši 180 tisíc dolarů nemůže zaplatit. Podle úřadů je bezdomovcem a v době incidentu u sebe neměl zbraň. Soud se bude konat v pondělí 25. října.

Přihlížející cestující s telefony v rukou

Z videa je však patrná další šokující věc: cestující incidentu z blízkosti přihlíželi a nijak nezareagovali. Podle New York Post si někteří incident mohli nahrávat na mobilní telefony.

„Je to znepokojívé,“ uvedl pro NBC Philadelphia Timothy Bernhardt, který působí u policie v Upper Darby jako komisař. „Jsem v šoku, nemám pro to slov.“ Dodal, že policie stále studuje videonahrávku a snaží se zjistit, kdo na místě byl a mohl by tak svědčit. „Každý, kdo v tom vlaku byl, by se měl podívat do zrcadla a zeptat se sám sebe, proč nezasáhl či proč nic neudělal,“ sdělil.

Bernhardt podle NBC s obětí znásilnění mluvil. Po napadení byla převezena do nemocnice, kde podstoupila ošetření zranění a je údajně v pořádku.

Server New York Post s odkazem na vyšetřování informuje, že oběť nastoupila do vlaku poté, co vypila několik piv, zřejmě po práci. Podle jejích slov útočníka, který nastoupil na stejné stanici, neznala a snažila se ho odstrčit. Nepodařilo se jí to s tím, že mohla být v šoku. Útočník podle záznamu měl ve vlaku ženu obtěžovat celých pětačtyřicet minut. Samotné znásilnění pak mělo trvat několik minut (New York Post uvádí šest minut, New York Times osm minut). Ostatní cestující měli v rukou chytré mobilní telefony, nikdo z nich však nezavolal pomoc. Někteří z nich si údajně incident natočili. Pokud by tak však učinili, sami by mohli čelit trestnímu stíhání, informuje New York Post. Přesný počet přihlížejících však zatím není veřejnosti známý.

Mluvčí společnosti SEPTA se domnívá, že se tak „strašnému aktu“ mohlo zamezit mnohem dříve, kdyby však ostatní cestující zavolali o pomoc. Dodává, že SEPTA vyzývá všechny cestující, aby případné incidenty ihned hlásili na lince 911 (nouzové lince v USA) či pomocí nouzových telefonů, které jsou ve vagonech vlaků. Společnost si stojí za tím, že byla reakce z její strany pohotová.

Podle kriminologa z univerzity v Miami Alexise Piquera je důvodů pro nepochopitelné chování přihlížejících několik. Cestující mohli mít například strach z odvety či se mohli domnívat, že zasáhne někdo jiný. Tím si však přihlížející jen "myjí ruce" a osvobozují se tak od odpovědnosti.

Případy sexuálního násilí ve vlacích společnosti SEPTA jsou vzácné, nejčastějšími zločiny jsou krádeže a loupeže. Společnost rovněž informovala, že na této trase cestuje v běžném pracovním dni kolem 90 tisíc lidí.