Po předčasném ukončení období dešťů se v Tokiu tento týden očekávají velmi vysoké teploty. Podle Japonské meteorologické agentury by mohly dosahovat až 35 stupňů. Ve městě Isesaki v prefektuře Gunma byla už nyní naměřena nejvyšší červnová teplota v historii země, a to 40,2 stupňů. Toto číslo podle portálu Japan Times překonalo rekord 39,8 stupňů z června roku 2011.

Vláda kvůli tomu požádala veřejnost, aby snížila spotřebu energie v podvečerních hodinách. V té době je totiž největší poptávka a rezervní kapacita Tokia a okolních regionů klesne až na 3,7 procenta. Pokud by dosáhla na tři procenta, hrozily by výpadky proudu. Na základě předpovědí počasí se podle úředníků očekává, že během večerních hodin zůstane i v budoucnu zásoba rezerv pod pětiprocentní hranicí, píše deník The Independent. Nižší dodávky energie mohou být způsobeny pomalým restartem jaderné energetiky v zemi či geopolitickými riziky zvýšenými po ruské invazi na Ukrajinu.

Zástupce hlavního tajemníka kabinetu Jošihiko Isozaki podle Guardianu všem doporučil, aby zhasínali nedůležitá světla od tří do šesti hodin odpoledne a omezili používání klimatizace. „Prosíme o spolupráci a co největší úsporu elektrické energie,“ vzkázal veřejnosti ředitel politiky dodávek elektřiny na ministerstvu hospodářství a průmyslu Kaname Ogawa.

Současně by se však Japonci měli chránit před úpalem. Ten v Japonsku utrpělo už více než 250 lidí. Dle místních sdělovacích prostředků už horko způsobilo také dvě úmrtí.

Brzký konec období dešťů

Za normálních okolností by nyní v Japonsku mělo probíhat období dešťů. V regionu Kantó, kam patří i Tokio, však sezóna skončila, a to nejdříve od doby, kdy v roce 1951 začala Japonská meteorologická agentura vést záznamy. Běžně by konec nastal až za 22 dní. Mnoho lidí se tak podle meteorologické agentury nestihlo aklimatizovat na teplo, a proto čelí většímu riziku úpalů a dalších zdravotních komplikací. Teploty v období dešťů totiž nejsou obecně moc vysoké.

Běžně jsou léta v Tokiu krátká, teplá a dusná. Tato období se střídají s větrnými a deštivými dny. Teploty se běžně pohybují nad 26 stupňů. Nejteplejším měsícem v roce má být podle portálu Weather Spark srpen s průměrnou teplotou okolo 30 stupňů a nejnižší 24 stupňů. Horké období v Japonsku tradičně končí v polovině září.